台湾债市: 银行跨年承作意愿低落,调降短天期RP利率没有助益

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北1月24日 - 台湾公债10天期附买回(RP)利率周四持稳.虽然证券商以较高利率企图让投信、银行等客户将资金落点安排至农历年后,不过成效有限,选择年前的还是居多数,也使得缺券问题无法解决.
一大型券商调度人士表示,客户倾向资金落点在年前,操作上也偏向保守,不过市场抢券情形明显,RP利率难以走高,预料农历年前应该持稳不变.
"客户多数选择做短,短天期公债利率成交在0.69%比例有增加."她说.
另一券商调度人士则称,这周都在准备2月5、6日的资金,届时会有新券发行,也是资金最紧的时候.而下周则要准备农历年关资金,因此目前整体资金虽偏多,但保守心态会持续到年前.
证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.70-0.71%,部分至0.69%,与上日同.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%,少数在0.81%与0.78%.(完) (记者 詹静宜/董永年; 审校 杨淑祯)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。