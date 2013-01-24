台湾债市: 银行跨年承作意愿低落,调降短天期RP利率没有助益

路透台北1月24日 - 台湾公债10天期附买回(RP)利率周四持稳.虽然证券商以较高利率企图让投信、银行等客户将资金落点安排至农历年后,不过成效有限,选择年前的还是居多数,也使得缺券问题无法解决.

一大型券商调度人士表示,客户倾向资金落点在年前,操作上也偏向保守,不过市场抢券情形明显,RP利率难以走高,预料农历年前应该持稳不变.

"客户多数选择做短,短天期公债利率成交在0.69%比例有增加."她说.

另一券商调度人士则称,这周都在准备2月5、6日的资金,届时会有新券发行,也是资金最紧的时候.而下周则要准备农历年关资金,因此目前整体资金虽偏多,但保守心态会持续到年前.