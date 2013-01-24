德国数据: 1月综合PMI初值升至12个月高点53.6,延续上月升势

数据显并示,德国服务业连续第二个月扩张,PMI初值升至55.3的19个月高位,远高于12月的52.0.分析师此前的预测是,1月PMI将较前月保持不变.

在头两年半的多数时间里,德国经济都对欧债危机显现了免疫性,但该国经济增长在2012年第三季几近停滞,由于与欧洲国家之间的贸易受创,预计德国第四季经济已经萎缩.

"只要第四季经济增长令人失望,就将是当前经济周期中有过的最差情况,第一季的GDP数据将会显示回暖."Markit的分析师Chris Williamson表示.

"目前我们预计季度增速在0.3%左右,但若2月和3月PMI继续上升,经济从第四季回升的力度可能会更强."

德国制造业活动加速,PMI从46.0升至48.8,不过仍在萎缩区域.

制造业的新出口订单指数从43.8升至48.2,为2011年6月以来最高.(完)