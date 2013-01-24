德国数据: 1月综合PMI初值升至12个月高点53.6,延续上月升势

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
数据显并示,德国服务业连续第二个月扩张,PMI初值升至55.3的19个月高位,远高于12月的52.0.分析师此前的预测是,1月PMI将较前月保持不变.
在头两年半的多数时间里,德国经济都对欧债危机显现了免疫性,但该国经济增长在2012年第三季几近停滞,由于与欧洲国家之间的贸易受创,预计德国第四季经济已经萎缩.
"只要第四季经济增长令人失望,就将是当前经济周期中有过的最差情况,第一季的GDP数据将会显示回暖."Markit的分析师Chris Williamson表示.
"目前我们预计季度增速在0.3%左右,但若2月和3月PMI继续上升,经济从第四季回升的力度可能会更强."
德国制造业活动加速,PMI从46.0升至48.8,不过仍在萎缩区域.
制造业的新出口订单指数从43.8升至48.2,为2011年6月以来最高.(完)
(编译 石冠兰/隋芬; 审校 高琦)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。