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亚洲 | 2013年 1月 24日 星期四 11:31 BJT

《汇市简讯》美元/日圆和欧元/日圆跟随日股走高

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* 美元/日圆升至88.91,欧元/日圆升至118.47,日本股市温和反弹

* 美元/日圆盘初低点在88.43,欧元/日圆低点位于117.60

* 除非有新消息传出,否则美元和欧元兑日圆料均将追随日股走势

* 在89.00一路向上仍有美元/日圆卖单,而119.00下方存在欧元/日圆卖单(完)

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