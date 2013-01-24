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亚洲 | 2013年 1月 24日 星期四 15:37 BJT

《国际主要央行公开市场操作一览》--1月24日

路透上海1月24日 - 美联储(FED)2012年12月推出新一轮宽松政策(QE4),替代将到期的"卖短买长"方案,FE
D承诺每月将购买450亿美元公债,并继续执行当年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的
计划.欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性;日本央行最新作出无限量购买资产的
承诺;台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.


      **美国**
    
    以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作: 

          操作方式      投放资金(亿美元)           债券到期日区间
    -----------------------------------------------------------------
    1/23  买入公债          14.74              02/15/2036 - 11/15/2042
    1/22  买入通膨保值债券  13.90              04/15/2017 - 02/15/2042
    1/18  买入公债          15.65              02/15/2036 - 11/15/2042
    1/17  买入公债          33.57              02/15/2020 - 11/15/2022
           
           操作方式      投放资金(亿美元)         加权利率   
    -----------------------------------------------------------------
    1/18   五天期回购         6.10                   --
    1/17   隔夜回购           2.10                  0.10%
    
    此外,为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性,美联储按月度公布该类债券的操作情况.具体包括滚动
操作和9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况.
    
    其中,在2013年1月14日-2013年2月12日期间,FED计划在滚动操作中,购买约340亿美元的机构债和机构抵押
支持证券.
    
    美国联邦储备理事会(美联储,FED)2012年12月宣布将维持利率于近零水平,直到美国失业率降至6.5%,同时
还推出新一轮购债计划来刺激经济. 
    
    欲浏览MBS操作详情,请点选(here)
    
    《本周主要新闻》
    
    --亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示,美联储的大规模资产买进计划很有可能需要持续到今年下半
年,因为在那个时候之前美国劳动市场不太可能有大幅改善. 
 
    
    --达拉斯联邦储备银行总裁费希尔表示量化宽松政策不是无限的,美联储在不断评估政策立场,无法给出购
债的具体时间框架.费希尔表示目前未见通胀前景. 
 


      **欧洲**
    
    欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:
    
             操作方式         投放资金(亿欧元)      加权利率
    --------------------------------------------------------------
    1/23    七天期反向交易            0.2(亿美元) 0.64%(固定利率)
    1/22    七天期反向交易         1,253.02       0.75%(固定利率) 
    1/22    七天期定期存款        -2,085.00       0.01%
       
    《本周主要新闻》
    
    --欧洲央行总裁德拉吉称,在2012年应对债务危机取得重大进展后,欧元今年开局更有信心,最阴霾的日子
已经过.许多国家,特别是欧盟/IMF救助计划内的国家,在公共财政和结构性改革上正取得"稳健进展.金融市场
相对平静不应令改革的积极性降.改革需要持续努力,调整还应保持一段时.欧洲央行已表达了竭尽所能扞卫欧
元的决心. 

    --英国央行总裁金恩发表演讲称,该央行钉住通胀目标的任务需做微调,但不应进行根本性改变.他还表示,
英国央行准备好在必要时重启购债计划或降息,以刺激经济增长,但英国若想实现比"温和复苏"更快的增长,就
需进行更为根本的改革.金恩预计英国经济2013年将温和复苏. 
    

      **日本**
    
    以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:
    
          日本央行活期账户余额(10亿日圆)
    -------------------------------------------
    周三                  40,030
    上周三                42,060   
    -------------------------------------------
    当期变化              -2,030   
    
    金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在
央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.
    
    日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此
外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.
    
    《本周主要新闻》
    
    --日本央行宣布将通胀目标上调一倍至2%,并作出无限量购买资产的承诺,后者出乎市场意料,因市场原预
期央行会像过去一样将101万亿(兆)日圆(1.12万亿美元)的资产购买及贷款计划扩大一定规模.日本央行也与政
府发表联合声明,声明中定下2%的新通胀目标.但央行九位审议委员中有两位反对这一决定. 
 
     
       **台湾** 

  台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,91天期存单利率持稳于0.93%. 

  《本周主要新闻》
    
    --台湾央行周三公布,当日共发行2,663.15亿台币存单,若相较存单到期金额2,681.7亿,存单发行余额减18
.55亿. 
    
    --台湾央行周二公布,当日共发行188亿台币存单,若相较存单到期金额94亿,存单发行余额增94亿. 

    --台湾央行周一公布,当日共发行3,590.5亿台币存单,若相较存单到期金额3,619亿,存单发行余额减28.5
亿. (完)

 (整理 丁淑琴; 审校 李宏薇)
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