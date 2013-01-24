《全球主要央行动态》--1月24日

以下所列为上周四下午至本周四上午(1月17日-1月24日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示,美联储的大规模资产买进计划很有可能需要持续到今年下半年,因为在那个时候之前美国劳动市场不太可能有大幅改善.

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔表示量化宽松政策不是无限的,美联储在不断评估政策立场,无法给出购债的具体时间框架.费希尔表示目前未见通胀前景.

**日本**

本央行宣布将通胀目标上调一倍至2%,并作出无限量购买资产的承诺,后者出乎市场意料,因市场原预期央行会像过去一样将101万亿(兆)日圆(1.12万亿美元)的资产购买及贷款计划扩大一定规模.日本央行也与政府发表联合声明,声明中定下2%的新通胀目标.但央行九位审议委员中有两位反对这一决定.

**中国**

中国人民银行上周五公告称,即日起启用公开市场短期流动性调节工具,原则上在公开市场常规操作的间歇期使用,期限以七天期以内短期回购为主,遇节假日可适当延长.公告并称,央行根据货币调控需要,综合考虑银行体系流动性供求状况、货币市场利率水平等多种因素,灵活决定该工具的操作时机、操作规模及期限品种等,将采用市场化利率招标方式开展操作.

**欧洲**

英国央行总裁金恩发表演讲称,该央行钉住通胀目标的任务需做微调,但不应进行根本性改变.他还表示,英国央行准备好在必要时重启购债计划或降息,以刺激经济增长,但英国若想实现比"温和复苏"更快的增长,就需进行更为根本的改革.金恩预计英国经济2013年将温和复苏.

英国央行公布的1月9-10日政策会议记录显示,对于重启资产购买计划的价值,政策制定者们持越发怀疑的态度.尽管货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯继续投票支持将3,750亿英镑的债券购买计划规模扩充至4,000亿英镑,但其它委员表示他们更加确信这么做并非必要.

欧洲央行总裁德拉吉称,在2012年应对债务危机取得重大进展后,欧元今年开局更有信心,最阴霾的日子已经过.许多国家,特别是欧盟/IMF救助计划内的国家,在公共财政和结构性改革上正取得"稳健进展.金融市场相对平静不应令改革的积极性降.改革需要持续努力,调整还应保持一段时.欧洲央行已表达了竭尽所能扞卫欧元的决心.

欧洲央行执委亚斯穆森表示,压迫央行采取更宽松的货币政策应对结构性经济问题的做法令人担忧.亚斯穆森称,汇率并非欧洲央行的政策目标,七国集团(G7)才是讨论主要汇率的合适论坛.

欧洲央行管委会成员魏德曼在谈及日本央行承受的压力时表示,让央行承担更多任务,并要求其推出更积极的货币政策,有可能带来一轮货币竞争性贬值.魏德曼称,日本新政府向日央行施压,要求推出更大胆的货币宽松举措,有可能损害该央行的独立性,匈牙利政府的做法也是这样.

瑞士央行(SNB)估计2012年获利60亿瑞郎,受外汇和黄金持仓价值稳健增长的驱动,因一年多前实施的瑞郎兑欧元上限面临的压力放缓.瑞士央行周四公布的初步数据显示,2012年获利较前一年的130亿瑞郎减少54%.瑞士央行表示,将把总计10亿瑞郎的获利拨付给州和联邦政府.

**加拿大**

加拿大央行维持利率在1%不变,但大幅调整其经济预期,称由于经济产能过剩,通胀疲软及家庭债务趋稳,未来可能升息的时间比原先预期进一步推后.央行总裁卡尼在新闻发布会上表示,尽管自己不能明确排除某种可能,包括降息可能,但央行的预测包括从现在起到2014年末之间逐步减少货币刺激举措.

**韩国**

韩国央行总裁表示,要对美联储比市场预期更早地解除量化宽松措施有心理准备.

**泰国**