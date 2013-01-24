香港金融: 证监会称正研究中港两地基金产品互认安排

路透香港1月24日 - 香港证监会称,正在研究中国内地与香港两地基金产品互认安排,此举将有助扩大本地人民币投资产品和资产管理业务的发展.

现时香港与台湾(仅限于交易所买卖基金)及澳洲设有基金互认安排.互认安排让设立基金、寻求认可及发售基金的程序得以简化,从而节省成本和时间.但由于中国内地实施资本项目管制,香港的认可基金并没有直接销售予内地投资者的渠道,而境外投资者亦不能投资于内地认可的基金.

香港证监会副行政总裁张灼华周三在一项研讨会活动上称,证监会的短期目标不是效法效欧盟的可转让证券集体投资计划(UCIT)而设立一个基金通行证,因为在内地仍然实施资本项目管制,以及人民币不能全面自由兑换的情况下,必须先以基金互认计划作为开端.

她说,"虽然获认可基金可享有特权,能迅速地进入其他市场,但在进入对方市场前仍必需经过当地监管机构把关."

现时国内的资产管理公司通过在香港的人民币合格境外机构投资者(RQFII)计划打开国际资金渠道,而RQFII投资额度在短短一年内由最初的200亿元人民币提高至目前的2,700亿元,逼近去年香港的零售基金估计总销售额550亿美元(约3,450亿元人民币),建立一个互相认可的基金平台将有利于香港扩大本地人民币投资产品和资产管理业务的发展.

张灼华说,"只要我们能够将一部分内地基金引入香港市场,就可以立刻提升本地人民币产品的规模,提供更多元化的投资产品,从而增加境外对人民币的需求,并进一步巩固香港作为首屈一指人民币离岸中心的地位."

不过她未有预测基金互认安排的落实时间.去年底香港证监会和中国证监会成立了工作小组对基金互认安排进行研究,内地现行的监管框架并不接纳境外基金,而合格境内机构投资者(QDII)和合格境外机构投资者(QFII)等现有架构亦难以完全纳入新的安排.此外,当中亦涉及人民币资本项目开放等重大问题.

香港的RQFII交易所买卖基金(ETF)和非上市RQFII零售基金总值560亿元.而2012年香港人民币资金池约7,000亿元,同比增5%. (完)