《全球主要银行同业拆借利率一览》--1月24日

路透上海1月24日 - 以下所列为周一至周三全球主要银行间同业拆借市场上,美元、港元和欧元相应主要 期限的资金拆借利率波动范围. 隔夜 一个月 三个月 六个月 一年 美元 (USD) 伦敦银行同业拆借利率 最高 0.16050 0.20470 0.30200 0.48350 0.80900 (LIBOR) 最低 0.15800 0.20370 0.30100 0.48050 0.80750 ----------------------------------------------------------------------- 新加坡银行同业拆借利率 最高 0.15500 0.21000 0.30250 0.48500 0.81250 (SIBOR) 最低 0.15500 0.20500 0.30250 0.48500 0.81250 ----------------------------------------------------------------------- 港元 (HKD) 港元银行同业拆借利率 最高 0.09500 0.23857 0.38714 0.53714 0.84714 (HIBOR) 最低 0.09429 0.23857 0.38643 0.53714 0.84714 ----------------------------------------------------------------------- 欧元 (EUR) 伦敦银行同业拆借利率 最高 0.01357 0.05571 0.13500 0.24786 0.46857 (LIBOR) 最低 0.01357 0.05429 0.13429 0.24714 0.46357 ----------------------------------------------------------------------- 欧州银行同业拆借利率 最高 -- 0.11200 0.20900 0.35300 0.58700 (EURIBOR) 最低 -- 0.11200 0.20900 0.35300 0.58600 ----------------------------------------------------------------------- 中国上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,Shibor) 周四 隔夜品种报2.0665%. 注:1.LIBOR由英国银行协会(BBA)综合其报价商报出的各自资金拆借利率,每天在伦敦时间11:30时左右发布 平均利率. LIBOR共涵盖了包括英镑、加元、欧元、美元、澳元、日圆、瑞郎、新西兰元和丹麦克朗等九种货币的 拆借利率. 2.SIBOR为路透综合了部分银行在路透系统的报价平均后,所得出的新加坡银行同业拆借利率,币种涵盖 美元和坡元. 3.HIBOR为香港银行公会(HKAB)每天在香港当地时间11:00公布的港元利息结算利率,币种仅包括港元. 4.EURIBOR是欧元区主要商业银行间资金拆借利率,由欧元区的57家主要商业银行提供报价,欧洲银行联 盟(EBF)综合计算并在每天的11:00欧洲中部时间(CET)公布.(完) (整理 丁淑琴; 审校 李宏薇)