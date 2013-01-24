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亚洲 | 2013年 1月 24日 星期四 15:42 BJT

《全球主要银行同业拆借利率一览》--1月24日

路透上海1月24日 - 以下所列为周一至周三全球主要银行间同业拆借市场上,美元、港元和欧元相应主要
期限的资金拆借利率波动范围.   
    
                                隔夜    一个月   三个月   六个月   一年
  美元 (USD)                                               
  伦敦银行同业拆借利率   最高 0.16050  0.20470  0.30200  0.48350  0.80900
  (LIBOR)                最低 0.15800  0.20370  0.30100  0.48050  0.80750
  -----------------------------------------------------------------------
  新加坡银行同业拆借利率 最高 0.15500  0.21000  0.30250  0.48500  0.81250
  (SIBOR)                最低 0.15500  0.20500  0.30250  0.48500  0.81250
  -----------------------------------------------------------------------
  港元 (HKD)                                                
  港元银行同业拆借利率   最高 0.09500  0.23857  0.38714  0.53714  0.84714
  (HIBOR)                最低 0.09429  0.23857  0.38643  0.53714  0.84714
  -----------------------------------------------------------------------
  欧元 (EUR)                                                
  伦敦银行同业拆借利率   最高 0.01357  0.05571  0.13500  0.24786  0.46857
  (LIBOR)                最低 0.01357  0.05429  0.13429  0.24714  0.46357
  -----------------------------------------------------------------------                       
         
  欧州银行同业拆借利率   最高   --     0.11200  0.20900  0.35300  0.58700
  (EURIBOR)              最低   --     0.11200  0.20900  0.35300  0.58600
  -----------------------------------------------------------------------
    中国上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,Shibor) 周四
 隔夜品种报2.0665%.

  注:1.LIBOR由英国银行协会(BBA)综合其报价商报出的各自资金拆借利率,每天在伦敦时间11:30时左右发布
平均利率.                                                
       LIBOR共涵盖了包括英镑、加元、欧元、美元、澳元、日圆、瑞郎、新西兰元和丹麦克朗等九种货币的
拆借利率.                                                
      2.SIBOR为路透综合了部分银行在路透系统的报价平均后,所得出的新加坡银行同业拆借利率,币种涵盖
美元和坡元.                                                
      3.HIBOR为香港银行公会(HKAB)每天在香港当地时间11:00公布的港元利息结算利率,币种仅包括港元.
      4.EURIBOR是欧元区主要商业银行间资金拆借利率,由欧元区的57家主要商业银行提供报价,欧洲银行联
盟(EBF)综合计算并在每天的11:00欧洲中部时间(CET)公布.(完)      

 (整理 丁淑琴; 审校 李宏薇)
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