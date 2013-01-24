中国债市动态: 收益率普涨,PMI显示经济持续反弹令债市承压

路透上海1月24日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率普遍走升.稍早公布的汇丰中国PMI初值超预期,令市场对宏观经济基本面的看法更加乐观,且前期利率债和高评级信用债收益率都有不小跌幅,短期也存反弹调整需要.

交易员并表示,前期收益率下跌行情主要由资金面和配置盘等因素推动,中国PMI数据好于预期的情况下,是否会导致行情驱动因素由资金面轮换到基本面,从而令债市继续承压还较难判断,但总体料涨跌幅度都不会太大.

"今天(收益率)普遍涨了一些,经济数据的效应吧,预料之中."上海一银行交易员表示.

汇丰/Markit稍早联合公布,中国1月制造业采购经理人指数(PMI)初值续升至51.9,创24个月最高位,为连续第五个月回升,且是连续第三个月处在荣枯线50上方.上月终值为51.5.2013年首个宏观经济数据闪亮登场,预示中国经济将进一步回升.

中国人民银行公开市场今日进行了总额580亿元人民币的七天期逆回购操作.据路透计算,央行公开市场本周净回笼490亿元.