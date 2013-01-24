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亚洲 | 2013年 1月 24日 星期四 12:10 BJT

汇市简讯: 美元兑日圆回到89.00上方,有新买盘进驻

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* 美元/日圆回到89.00上方,有一些新的买盘进驻

* 迄今高位为89.15/20,日经指数上涨逾1%为推手

* 美元/日圆下道阻力位为90.00,一路至90.20-30都有卖单.(完)

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