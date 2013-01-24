中国汇市: 人民币早盘走低波幅极窄,春节前"鸡肋"行情料难改观

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 人民币即期早盘微幅走低
* 盘间波动区间仅6个点子
* 交投意愿持续低迷
* 春节前"鸡肋"行情料难改
路透北京1月24日 - 人民币兑美元即期 周四早盘微幅走低,盘间波动区间仅6个点子,交投也极为清淡.交易员称,春节前客户需求较淡,使得日内波幅极窄,甚至不及中间价的变动幅度,使得场内交投意愿进一步转淡.
上海一股份行交易员将这种市况形容为"鸡肋"行情,"最恶心的是日内波幅小,日间波幅大(指开盘成交价与上日收盘价之差,主要取决于中间价).白天忙一天,可能还不如别人留个隔夜头寸赚得多,像今早波幅就6个点,你叫大家怎么活啊?"
他并表示,留隔夜头寸风险较大,而当前这种日内胶着行情又基本无利可图,"最适合修身养性,但我们还是得每天做,能赚一个点也行.一是做量,二是不做别人就把我们忘记掉了.我看春节前都不会变了."
北京时间12:15,人民币兑美元即期报6.2193元,上日收报6.2180元.今日人民币兑美元中间价 为6.2783元,上日中间价为6.2762元.
人民币汇市未对好于预期的汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)初值做出反应.稍早公布的该数据续升至51.9,创24个月最高位,为连续第五个月回升,且是连续第三个月处在荣枯线50上方.上月终值为51.5.
东京汇市日圆反弹势头周四突然中止,投资者对进一步削减空头头寸保持警惕,因预期日本央行将面临新的放宽政策的压力.
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.2840/74,上日尾盘为6.2825.
北京时间12:20,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2058/72元,上一交易日尾盘报6.1998元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
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人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 张喜良)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。