更新版 1-中国货币市场: 逆回购助力短期流动性愈宽,但21天跨年资金利率仍急速上行

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海1月24日 - 中国银行间资金市场周四早盘七天及14天回购利率出现下跌,逆回购注入令流动性较昨日放宽,而市场对上述品种需求并未明显增加.业内人士表示,目前需求多集中在跨春节的21天期品种上,对应回购利率继续急速上行.
交易员指出,今日进行的580亿元人民币逆回购平滑了当日到期的逆回购,有助于整体流动性放宽.七天回购利率下跌14个基点(bp).隔夜利率开盘报在2.30%的高位,后由于流动性渐宽逐渐下行,但截止目前较前日上涨12bp.
上海一银行交易员指出,隔夜回购利率受到开盘价影响较大,因此隔夜利率上行并不代表流动性开始紧张.
"资金需求都集中在能跨年的品种上,你看21天(回购)利率都和一个月的差不多了."北京一银行交易员称.
北京时间12:01,21天期质押式回购加权利率 最新报在3.8142%,较昨日尾盘3.3597%上涨约45个基点(bp),该品种利率昨日上涨32bp.
央行公告称,公开市场今日将进行总额580亿元人民币的七天期逆回购操作.中标利率3.35%,与此前持平.据路透计算,央行公开市场本周将净回笼490亿元.
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.0725 1.9481 12.44
七天 2.8344 2.9777 -14.33
14天 2.9520 2.9565 -0.45
回购定盘利率
其中:隔夜 2.0988 1.9771 12.17
七天 2.7571 3.0000 -24.29
14天 2.9600 2.9500 1.00
Shibor
其中:隔夜 2.0665 1.9409 12.56
七天 2.8240 2.9848 -16.08
三个月 3.8804 3.88 0.04
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(完) (发稿 刘昕; 审校 林高丽)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。