更新版 1-中国货币市场: 逆回购助力短期流动性愈宽,但21天跨年资金利率仍急速上行

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海1月24日 - 中国银行间资金市场周四早盘七天及14天回购利率出现下跌,逆回购注入令流动性较昨日放宽,而市场对上述品种需求并未明显增加.业内人士表示,目前需求多集中在跨春节的21天期品种上,对应回购利率继续急速上行.

交易员指出,今日进行的580亿元人民币逆回购平滑了当日到期的逆回购,有助于整体流动性放宽.七天回购利率下跌14个基点(bp).隔夜利率开盘报在2.30%的高位,后由于流动性渐宽逐渐下行,但截止目前较前日上涨12bp.

上海一银行交易员指出,隔夜回购利率受到开盘价影响较大,因此隔夜利率上行并不代表流动性开始紧张.

"资金需求都集中在能跨年的品种上,你看21天(回购)利率都和一个月的差不多了."北京一银行交易员称.

北京时间12:01,21天期质押式回购加权利率 最新报在3.8142%,较昨日尾盘3.3597%上涨约45个基点(bp),该品种利率昨日上涨32bp.

央行公告称,公开市场今日将进行总额580亿元人民币的七天期逆回购操作.中标利率3.35%,与此前持平.据路透计算,央行公开市场本周将净回笼490亿元.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.0725 1.9481 12.44

七天 2.8344 2.9777 -14.33

14天 2.9520 2.9565 -0.45

回购定盘利率

其中:隔夜 2.0988 1.9771 12.17

七天 2.7571 3.0000 -24.29

14天 2.9600 2.9500 1.00

Shibor

其中:隔夜 2.0665 1.9409 12.56

七天 2.8240 2.9848 -16.08

三个月 3.8804 3.88 0.04

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