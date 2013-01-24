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亚洲 | 2013年 1月 24日 星期四 12:58 BJT

东京汇市: 日圆下滑,澳元受中国乐观制造业数据支撑

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3316    1.3316     +0.00     +0.92    1.3194
 美元/日圆                      89.10     88.59     +0.58     +2.72     86.74
 欧元/日圆                     118.65    118.16     +0.41     +3.66    114.46
 美元/瑞郎                     0.9298    0.9290     +0.09     +1.56    0.9155
 英镑/美元                     1.5832    1.5844     -0.08     -2.58    1.6251
 美元/加元                     0.9999    0.9989     +0.10     +0.79    0.9921
 澳元/美元                     1.0515    1.0553     -0.36     +1.17    1.0393
 新西兰元/美                   0.8431    0.8420     +0.13     +1.79    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     93.690    93.580     +0.12     +3.95    90.130
 新西兰元/日                   75.120    74.610     +0.68    -46.66   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     141.06    140.57     +0.35     +0.17    140.82
 澳元/新西兰                   1.2466    1.2534     -0.54     -0.59    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦
 以此为基准计算.
 (完)
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