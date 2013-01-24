东京汇市: 日圆下滑,澳元受中国乐观制造业数据支撑

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3316 1.3316 +0.00 +0.92 1.3194 美元/日圆 89.10 88.59 +0.58 +2.72 86.74 欧元/日圆 118.65 118.16 +0.41 +3.66 114.46 美元/瑞郎 0.9298 0.9290 +0.09 +1.56 0.9155 英镑/美元 1.5832 1.5844 -0.08 -2.58 1.6251 美元/加元 0.9999 0.9989 +0.10 +0.79 0.9921 澳元/美元 1.0515 1.0553 -0.36 +1.17 1.0393 新西兰元/美 0.8431 0.8420 +0.13 +1.79 0.8283 元 澳元/日圆 93.690 93.580 +0.12 +3.95 90.130 新西兰元/日 75.120 74.610 +0.68 -46.66 140.820 圆 英镑/日圆 141.06 140.57 +0.35 +0.17 140.82 澳元/新西兰 1.2466 1.2534 -0.54 -0.59 1.2540 元 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦 以此为基准计算. (完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。