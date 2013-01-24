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货币新闻 | 2013年 1月 24日 星期四 13:46 BJT

韩国个股: 现代拟将今年美国汽车销量提高4%,中国销量料跳增13.3%

路透首尔1月24日 - 韩国现代汽车 财务长Lee Won-hee周四表示,公司计划将今年在美国的汽车销量提高4.4%至73.4万辆,紧跟市场成长趋势.

Lee在业绩电话会上表示,现代预计今年在欧洲的汽车销量减少6.5%,在中国的汽车销量预计将跳增13.3%.(完) (编译 白云; 审校 程琳)
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