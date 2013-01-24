香港热股: 中国油气控股取消配股,下午复牌后一度挫逾10%

路透香港1月24日 - 主要在中国从事煤层气开采的中国油气控股有限公司 周四公布取消一项高至3.7亿港元的配股集资活动后,午盘复牌股价一度挫逾10%.

香港时间13:36,该股跌6.45%,报0.174港元;稍早一度低探0.167港元.

中国油气控股在联交所一份声明中称,该公司近期确实与某证券公司就涉及配售新股的潜在集资活动进行公平磋商,然而,经磋商后未能协定有关事项的条款,故现时已决定取消进行潜在集资活动.

据路透周三获得的销售文件显示,中国油气控股透过中银国际在市场上按每股0.158-0.167港元,配售最多22亿股股份,筹资高至3.7亿港元,所得款项主要用作资本开支以及一般营运资金.配售价较昨天收市价折让10.21-15.05%.

中国油气控股透过旗下子公司奥瑞安能源国际与中石油煤层气订立生产分成合同,在山西省及陕西省三交区进行煤层气田勘探、开采及生产,享有当中70%权益.(完)

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