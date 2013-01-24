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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 07:59 BJT

台湾经济指标预测--1月25日至2月23日

以下为台湾近期预定公布的经济数据: 
     
 *  1月21日当周
 日期    当地时间    经济指标/活动            公布月   预估值     前值
                                           份                     
 1/25    1600        M2货币总计数                12月         --        +3.26%
   
  *  1月28当周
 日期    当地时间    经济指标/活动            公布月   预估值     前值
                                           份                     
 *1/31   0830        GDP概估值                 第四季         --        +0.98%
    
    
 *  2月4日当周
 2/5     1610        外汇存底                  1月底        --  4,031.69亿美元
 2/5     0830        消费者物价指数(CPI)         1月        --          +1.61%
 2/7     1600        出口                        1月        --           +9.0%
                                                                
  
 *  2月18日当周
 2/23    1610        经常帐                    第四季     --   顺差116.4亿美元
 
 *  2月25日当周      
   2/26        0830            季调失业率         1月         --            +4.22%
   2/26        1600              外销订单         1月         --   +8.5%(年变动率)
  *2/27        1600              工业生产         1月         --            +2.39%
   
  --     --          国内生产总值(GDP)         第四季     --   +0.98%(年变动率
                                                                             )
  --     --          央行理监事会议            第一季     --  重贴现率1.875%
    * 参看全球经济数据相关资料,可点选  
    * 参看台湾经济数据相关资料,可点选 ;相关新闻请点选
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