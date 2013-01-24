台湾货币市场: 1月25日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北1月25日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下: 宽松因素: --央行存单到期3,175.85亿台币 紧缩因素: --央行料发行存单 ============================================================== (本提存期) 宽松因素: --央行存单到期1兆(万亿)144.35亿台币 : 01/26 185亿 01/27 2,771.5亿 01/28 109.95亿 01/29 53亿 01/30 117亿 01/31 34亿 02/01 6,873.9亿 --公债还本付息13.5亿台币: 01/28 99甲2期公债付息 13.5亿 --月底军公教薪饷拨款. 紧缩因素: --1/28: "102甲3期"公债发行,金额400亿台币,年期为20年,23日标售. --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库.(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。