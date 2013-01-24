《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月24日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *中国南车 80 10 6 1/25簿记建档 中国银行 AAA 1/28 1/29 ======================================================================================== 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *日照港集团 9 9 12 1/29簿记建档 兴业银行 AA+ 1/30 1/31 ======================================================================================== *浙江能源集团 40 20 12 1/29簿记建档 光大银行 AAA 1/30 1/31 中信银行 ======================================================================================== *物美商业 10 5 12 1/29簿记建档 民生银行 AA 1/30 1/31 ======================================================================================== *中科实业集团 6 3 12 1/29簿记建档 交通银行 AA 1/30 1/31 ======================================================================================== *万向钱潮 15 15 9 1/30簿记建档 光大银行 AA 1/31 2/1 ======================================================================================== 粤电力 12 6 12 1/25簿记建档 建设银行 AAA 1/28 1/29 ======================================================================================== 广发证券 135 30 3 1/25招标 工商银行 AAA 1/28 1/29 农业银行等 ======================================================================================== 安徽国贸 8 4 12 1/25簿记建档 工商银行 AA- 1/28 1/29 集团控股 ======================================================================================== 海亮集团 16 4 12 1/25簿记建档 平安银行 AA- 1/28 1/29 ======================================================================================== 酒泉钢铁集团 55 10 12 1/28簿记建档 中国银行 AA+ 1/29 1/30 建设银行 ======================================================================================== 太原重工 20 10 12 1/30簿记建档 交通银行 AA 1/31 2/1 ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= *南京城投 20 10 5 1/31簿记建档 光大银行 AAA 2/1 2/4 控股集团 国开行 ========================================================================================= *内蒙古阜丰 12 6 3 1/31簿记建档 招商银行 AA 2/1 2/4 生物科技 ========================================================================================= *辽宁成大 7 7 3 1/31簿记建档 招商银行 AA 2/1 2/4 中国银行 ========================================================================================= 武汉国资 15 6 5 1/28簿记建档 中信银行 AA 1/30 1/31 经营公司 ========================================================================================= 重庆高科集团 10 5 5 1/29簿记建档 建设银行 AA+ 1/30 1/31 (第一期) 交通银行 ========================================================================================= 重庆高科集团 9 5 5 1/29簿记建档 建设银行 AA+ 1/30 1/31 (第二期) 浙商银行 ========================================================================================= 广东交通集团 20 5 15 1/29簿记建档 国开行 AAA 1/30 1/31 ========================================================================================= 赣粤高速 7 7 7 1/29簿记建档 北京银行 AAA 1/30 1/31 ========================================================================================= 特变电工集团 12 12 5 1/29簿记建档 兴业银行 AA 1/30 1/31 ========================================================================================= 天津港 10 5 5 1/29簿记建档 招商银行 AAA 1/31 2/1 (第一期) 进出口行 ========================================================================================= 天津港 10 5 5 1/29簿记建档 招商银行 AAA 1/31 2/1 (第二期) 民生银行 ========================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 江苏常州 1 1 3 1/29簿记建档 中国银行 AAA 1/30 1/31 科技型中小企业 (中债信用增进公司提供担保) ========================================================================================= 湖南常德 2.6 2.6 3 1/28簿记建档 国开行 AAA 1/29 1/30 中小企业 (中债信用增进公司提供担保) ========================================================================================= 注:*代表新增.(完) (整理 丁淑琴; 审校 李宏薇)