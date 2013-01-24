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亚洲 | 2013年 1月 24日 星期四 17:26 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月24日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人   注册金额  拟发规模  期限       发行日     主承销商  主体评级  起息日   上市日 
           (亿元)    (亿元)   (月)                                     (缴款日) 
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*中国南车    80        10      6      1/25簿记建档  中国银行    AAA      1/28      1/29
  
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
   发行人   注册金额 拟发规模  期限     发行日      主承销商 主体评级  起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日) 
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*日照港集团     9        9      12   1/29簿记建档   兴业银行    AA+     1/30     1/31
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*浙江能源集团  40       20      12   1/29簿记建档   光大银行    AAA     1/30     1/31
                                                    中信银行
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*物美商业      10        5      12   1/29簿记建档   民生银行    AA      1/30     1/31
 
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*中科实业集团   6        3      12   1/29簿记建档   交通银行    AA      1/30     1/31
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*万向钱潮      15       15       9   1/30簿记建档   光大银行    AA      1/31     2/1
 
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粤电力         12        6      12   1/25簿记建档   建设银行    AAA     1/28     1/29
  
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广发证券      135       30      3    1/25招标       工商银行    AAA     1/28     1/29
                                         农业银行等 
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安徽国贸        8        4      12   1/25簿记建档   工商银行    AA-     1/28     1/29
集团控股
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海亮集团       16        4      12   1/25簿记建档   平安银行    AA-     1/28     1/29
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酒泉钢铁集团   55       10      12   1/28簿记建档   中国银行    AA+     1/29     1/30
                                                    建设银行  
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太原重工       20       10      12   1/30簿记建档   交通银行    AA      1/31     2/1
 
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 

  发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商  主体评级   起息日  上市日 
            (亿元)    (亿元)   (年)                                   (缴款日)   
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*南京城投     20        10      5   1/31簿记建档  光大银行    AAA       2/1     2/4
控股集团                                          国开行
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*内蒙古阜丰   12         6      3   1/31簿记建档  招商银行    AA        2/1     2/4
生物科技
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*辽宁成大      7         7      3   1/31簿记建档  招商银行    AA        2/1     2/4
                                       中国银行
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武汉国资      15         6      5   1/28簿记建档  中信银行    AA        1/30    1/31
经营公司
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重庆高科集团  10         5      5   1/29簿记建档  建设银行    AA+       1/30    1/31
 (第一期)                                         交通银行
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重庆高科集团   9         5      5   1/29簿记建档  建设银行    AA+       1/30    1/31
 (第二期)                                         浙商银行  
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广东交通集团  20         5     15   1/29簿记建档  国开行      AAA       1/30    1/31
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赣粤高速       7         7      7   1/29簿记建档  北京银行    AAA       1/30    1/31
 
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特变电工集团  12        12      5   1/29簿记建档  兴业银行    AA        1/30    1/31
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天津港        10         5      5   1/29簿记建档  招商银行    AAA       1/31    2/1
 (第一期)                               进出口行
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天津港        10         5      5   1/29簿记建档  招商银行    AAA       1/31    2/1
(第二期)                                          民生银行
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:  
  
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                   (缴款日) 
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暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
  发行人   注册金额  拟发规模 期限     发行日      主承销商  债项评级   起息日  上市日
            (亿元)   (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
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江苏常州       1       1        3  1/29簿记建档    中国银行    AAA       1/30    1/31 
科技型中小企业                (中债信用增进公司提供担保)
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湖南常德      2.6     2.6       3  1/28簿记建档   国开行       AAA       1/29    1/30
中小企业                     (中债信用增进公司提供担保)  
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   注:*代表新增.(完)   

 (整理 丁淑琴; 审校 李宏薇)
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