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亚洲 | 2013年 1月 24日 星期四 14:55 BJT

《中国公开市场回购未到期一览表》--1月24日

1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览:

    累计未到期余额: 0

    到期日      操作期限(天)    中标利率(%)    到期量(亿元)
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    暂无
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    2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览:

    累计未到期余额: 1,390亿元

    到期日        操作期限(天)   中标利率(%)    到期量(亿元)
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
    2013/1/29       14          3.45          100
         1/29        7          3.35          430
         1/31       14          3.45          100
         1/31        7          3.35          580
    
                       当月累计: 1,210                   
    ------------------------------------------------------
         2/5        28          3.60          180  
         
                       当月累计:  180 
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    注:1.中国央行2012年春节长假前开始公开进行逆回购招标,为公开市场
         提供了新的操作工具,自去年二季度末以来,逆回购操作频率更趋稳
         定,渐渐成为公开市场常规操作工具之一.
       2.正回购到期表明资金投放,逆回购到期则表明资金回笼.
       3.受元旦假期影响,央行于2013年1月5日(周六)进行了900亿元的逆
         回购操作,期限则改为五天期,到期日为1月10日.(完)

 (整理 曹巍浩; 审校 康熙泽)
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