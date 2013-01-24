《中国新债》河北钢铁拟近期发行50亿元公司债,期限为5和7年--消息

路透北京1月24日 - 两位熟悉情况的消息人士周四对路透表示,中国河北钢铁股份有限公司 拟于近期发行50亿元人民币的公司债,期限为3+2年和5+2年双品种.

该公司债由中信证券 、中银国际和国泰君安联合主承销.经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定后,发行人主体信用等级和本期债项信用等级均为AAA级.

"年前估计是不发了,估计最快春节后发行."一位消息人士称.

消息人士透露,目前摸底的利率区间暂定为三年期4.50-4.90%,五年期4.80-5.20%.该期债券由中国钢铁产量第一的河北钢铁集团 提供担保.

河北钢铁股份有限公司没有立即回复路透的查询.

河北钢铁此前公告称,公司于1月8日收到中国证券监督管理委员会批复,核准其发行不超过50亿元的公司债券,批复自核准发行之日起6个月内有效.

在中国,企业发行的债券一般被统称为信用债,其中根据主管审核部门的不同,又可分为短期融资券和中期票据、企业债、公司债,其中短期融资券和中期票据由中国人民银行主管,企业债由国家发展和改革委员会主管,公司债则归中国证监会审核.(完)