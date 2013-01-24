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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 07:38 BJT

****主要国家经济指标预测--1月25日****

路透1月25日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:    
 1月25日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段    预估值      前值
 0900     德国Ifo企业景气判断指数                            1月      103.0       102.4
                    现况指数                                          107.2       107.1
                    预况指数                                           99.0       97.9
 0930     英国国内生产总值(GDP)(较前季)                   第四季初    -0.1%       +0.9%
                                                         值                    
                             (较上年同期)                             +0.2%       持平
 1330     加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)                    12月     -0.2%        -0.2%
                             (较上年同期)                               +1.2%        +0.8%
          加拿大央行核心CPI(较前月)                                     -0.2%         持平
                         (较上年同期)                                   +1.4%        +1.2%
 1500     美国新屋销售年率(万户)                               12月      38.5         37.7
 1530     美国ECRI一周领先指标                          1月18日当周        --        130.4
 1600     加拿大财政预算(亿加元)                               11月        --     赤字16.8
                                                                               
                                                             4-11月        --    赤字105.7
 
    附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
 
 0758     法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)          1月初值            42.9        45.1
                    服务业PMI                                             43.6        45.6
                    综合PMI                                               42.7          --
 0828     德国Markit制造业PMI                          1月初值            48.8        46.8
                   服务业PMI                                              55.3        52.0
                   综合PMI                                                53.6          --
 0858     欧元区Markit制造业PMI                        1月初值            47.5        46.5
                                                                                
                     服务业PMI                                            48.3        48.0
                     综合PMI                                              48.2        47.5
 0900     欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元)             11月          盈余198          --
                    (经季节调整)                                       盈余148      盈余70
 0900     欧元区净投资流动(亿欧元)                       11月        净流入262          --
 0900     意大利零售销售(经季节调整,较前月)              11月            -0.4%          --
                                                                                
                      (未经季节调整,较上年同期)                          -3.1%          --
 1100     英国CBI零售销售差值                            1月              正17        正12
                                                                                
 1330     美国一周初请失业金人数(万人)               1月19日当周          33.0        35.5
          初请失业金人数四周均值(万人)               1月19日当周        35.175          --
          续请失业金人数(万人)                       1月12日当周         315.7         320
 1358     美国Markit制造业PMI                          1月初值            56.1        53.0
 1500     美国领先指标                                   12月            +0.5%       +0.3%
 1600     美国堪萨斯城联储制造业综合指数                 1月               负2          --
 2100     新西兰净债务余额与GDP之比                截至11月的四个月      27.1%          --
 2330     日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期)        12月            -0.1%          --
             全国核心CPI(较上年同期)                                     -0.2%       -0.2%
             东京地区核心CPI(较上年同期)                 1月             -0.5%       -0.5%
             东京地区CPI(较上年同期)                                     -0.6%          --
 (完)
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                         日本与韩国                  
    欧洲                                 澳洲与新西兰                
    中国                                 台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                                 日本                        
    欧洲                                 韩国                        
    中国                                 香港                        
    澳洲                                 台湾                        
 
 (整理 隋芬/王冠中; 审校 程琳)
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