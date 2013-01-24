主要国家经济指标预测--1月25日****

路透1月25日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程: 1月25日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0900 德国Ifo企业景气判断指数 1月 103.0 102.4 现况指数 107.2 107.1 预况指数 99.0 97.9 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初 -0.1% +0.9% 值 (较上年同期) +0.2% 持平 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -0.2% -0.2% (较上年同期) +1.2% +0.8% 加拿大央行核心CPI(较前月) -0.2% 持平 (较上年同期) +1.4% +1.2% 1500 美国新屋销售年率(万户) 12月 38.5 37.7 1530 美国ECRI一周领先指标 1月18日当周 -- 130.4 1600 加拿大财政预算(亿加元) 11月 -- 赤字16.8 4-11月 -- 赤字105.7 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 0758 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 42.9 45.1 服务业PMI 43.6 45.6 综合PMI 42.7 -- 0828 德国Markit制造业PMI 1月初值 48.8 46.8 服务业PMI 55.3 52.0 综合PMI 53.6 -- 0858 欧元区Markit制造业PMI 1月初值 47.5 46.5 服务业PMI 48.3 48.0 综合PMI 48.2 47.5 0900 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 11月 盈余198 -- (经季节调整) 盈余148 盈余70 0900 欧元区净投资流动(亿欧元) 11月 净流入262 -- 0900 意大利零售销售(经季节调整,较前月) 11月 -0.4% -- (未经季节调整,较上年同期) -3.1% -- 1100 英国CBI零售销售差值 1月 正17 正12 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月19日当周 33.0 35.5 初请失业金人数四周均值(万人) 1月19日当周 35.175 -- 续请失业金人数(万人) 1月12日当周 315.7 320 1358 美国Markit制造业PMI 1月初值 56.1 53.0 1500 美国领先指标 12月 +0.5% +0.3% 1600 美国堪萨斯城联储制造业综合指数 1月 负2 -- 2100 新西兰净债务余额与GDP之比 截至11月的四个月 27.1% -- 2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 12月 -0.1% -- 全国核心CPI(较上年同期) -0.2% -0.2% 东京地区核心CPI(较上年同期) 1月 -0.5% -0.5% 东京地区CPI(较上年同期) -0.6% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 隋芬/王冠中; 审校 程琳)