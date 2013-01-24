背景资料: 中国人民银行一季度公开市场操作一览表

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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1.以下为央行2013年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率 日期 招标量 5天期(%) 7天期(%) 14天期(%) 28天期(%) (亿元人民币) 1/5 900 3.30 -- -- -- 1/8 200 -- 3.35 -- -- 1/8 180 -- -- -- 3.60 1/10 150 -- 3.35 -- -- 1/10 400 -- -- 3.45 -- 1/15 100 -- -- 3.45 -- 1/17 100 -- -- 3.45 -- 1/22 430 -- 3.35 -- -- 1/24 580 -- 3.35 -- -- 注: 浏览央行2012年四季度公开市场操作情况,请点选 央行2012年三季度公开市场操作情况,请点选 央行2012年二季度公开市场操作情况,请点选 央行2012年一季度公开市场操作情况,请点选 央行2011年四季度公开市场操作情况,请点选 (完) (整理 曹巍浩；审校 康熙泽)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。