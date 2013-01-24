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亚洲 | 2013年 1月 24日 星期四 14:57 BJT

背景资料: 中国人民银行一季度公开市场操作一览表

1.以下为央行2013年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率

     日期    招标量      5天期(%)    7天期(%)   14天期(%)   28天期(%)
          (亿元人民币)

     1/5     900        3.30         --         --          --
     1/8     200         --         3.35        --          --
     1/8     180         --          --         --         3.60
     1/10    150         --         3.35        --          --
     1/10    400         --          --        3.45         --
     1/15    100         --          --        3.45         --
     1/17    100         --          --        3.45         --
     1/22    430         --         3.35        --          --
     1/24    580         --         3.35        --          --

  注: 浏览央行2012年四季度公开市场操作情况,请点选 
         央行2012年三季度公开市场操作情况,请点选 
         央行2012年二季度公开市场操作情况,请点选 
         央行2012年一季度公开市场操作情况,请点选 
         央行2011年四季度公开市场操作情况,请点选 (完)

 (整理 曹巍浩；审校 康熙泽)
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