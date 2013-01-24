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亚洲 | 2013年 1月 24日 星期四 14:41 BJT

《汇市简讯》美元/日圆及欧元/日圆分别攻克小时图云区

0620GMT

* 美元/日圆突破小时图云区顶部位置89.15,欧元/日圆云区顶部在118.31

* 美元/日圆及欧元/日圆的日内高点分别为89.46及119.11,下道阻力分别在90.00及119.40-50

* 美元/日圆回到日线一目均衡转换线上方后,市场人士更加看多

* 转换线位置今日在89.01,欧元/日圆亦站上118.57

* 多数东京市场人士再度倾向逢低承接(完)

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(编译 蔡美珍; 审校 高琦)
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