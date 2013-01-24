中国股市: 沪综指冲高回落逆转收低,银行股上冲乏力引发获利回吐

路透上海1月24日 - 中国股市沪综指周四在创下近八个月盘中新高后逆转收低.分析师指出,刚公布的汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)初值好于预期,令股市投资者信心有所增强,在金融基建等板块领涨下,大盘一度上涨近2%;但因银行股上冲乏力,引发不少获利盘出逃,大盘由升转跌,再度跌破5日和10日短期均线.

沪综指 收报2,302.598点,跌18.313点或0.79%;盘中最高触及2,362.943点,而此前盘中高点为去年6月1日的2,388点.上海A股今日成交额1,348亿元人民币,较上日963亿元增加近四成.

"再次证明没有只涨不跌的股市,盘中已有资金跑路的迹象,"华西证券首席策略分析师曹雪峰指出,此次银行股等蓝筹股上涨,主要是因为A股估值偏低,与H股有不小差距.目前来看,这个驱动因素已经消除,估值修复行情暂告一个段落.

他指出,短期内大盘可能会继续调整,等待新的亮点出现.或许上市公司业绩面前景更为清晰后,大盘可能重生上涨动能.

上证180金融指数 一度上涨3.56%,但收市近持平.领涨股民生银行 收升1.09%,报9.30元,盘中曾续创数年新高至9.57元.

汇丰(HSBC)周四公布汇丰PMI预览的1月初值数据续升至51.9,创24个月最高位,为连续第五个月回升,且是连续第三个月处在荣枯线50上方.上月终值为51.5.