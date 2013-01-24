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亚洲 | 2013年 1月 24日 星期四 15:39 BJT

台湾债市: 102/2殖利率小跌,股市疲弱有利债市偏多操作

路透台北1月24日 - 台湾五年公债102/2殖利率周四小幅收低.在美国将举债上限延长至5月后,国际资金似
乎有自新兴经济体回流美国的趋势,台股表现因而疲弱,有利于债市中性偏多操作.
    
    不过由于时序接近农历春节,交易商抱券过年的意愿有限,每日大举抛补的结果,也显现在台湾柜台买卖中
心的统计数据中.继前日银行业买超102/2金额达30.5亿台币,证券商则大举卖超32.5亿后,昨日角色易位,变成
银行卖超23亿,证券业则买超25.5亿,交易商忽多忽空,也显现出债市交投缺乏方向感.    
    
    "要过年了,不脱区间整理."一证券商交易主管说.
    
    另一公营银行交易员则称,虽然第一季公债与公司债的新增筹码不少,但从标售结果来看,买盘的承接意愿
也高.这让债市处于一个尴尬的位置,殖利率上下变动既然有限,交易商也只好在狭幅区间内来回操作.  
    
    美国公债周三小幅上升,此前美国众议院投票通过将美国举债上限延长至5月,且一些投资人忧虑经济成长
仍可能乏力.共和党提出的举债上限计划将容许美国政府继续借款直至5月中,在资深共和党参议员和白宫一起
支持该计划后,该提议将获快速处理并生效. 
    
    台湾股市周四下跌0.6%,加权股价指数 下跌48.19点至7,695.99点.
          
             收盘价                    涨跌幅     报价(%)         区间(%)      成交值
    年期       期别                    (基点)                                (亿台币)
       5      102/2                     -0.08      0.8838   0.8811-0.8870       141.0
      10      101/9                     +0.20      1.1625   1.1605-1.1640         5.5
      15      102/1                     -0.50      1.4150   1.4150-1.4150         1.0
      20      102/3                        --      1.6010   1.6000-1.6030         5.5
    近期市场缺乏消息面的指引,交易商表示,将观察国际资金的流向决定操作方式.像是近日日圆在日本央行
提出大胆的宽松措施后,由贬转升,牵引国际资金流出新兴市场.不过这应该是短期现象,预料台币中期仍面临升
值压力.
    
    一证券商交易员说,目前台债长券端的殖利率压在低档,因此台币升贬对短券端的影响不大,短线还是观察
国际盘如何变动,应该还是不脱区间整理格局.
    
       年期        期别                      收盘价 
         30       101/8                     没有成交
         20       101/7                     没有成交
         15       102/1                       1.4150
         10       101/9                       1.1625
          5       102/2                       0.8838
          2       101/3                     没有成交
 (完) 

 (记者 董永年; 审校 黄凯)
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