台湾债市: 102/2殖利率小跌,股市疲弱有利债市偏多操作

路透台北1月24日 - 台湾五年公债102/2殖利率周四小幅收低.在美国将举债上限延长至5月后,国际资金似 乎有自新兴经济体回流美国的趋势,台股表现因而疲弱,有利于债市中性偏多操作. 不过由于时序接近农历春节,交易商抱券过年的意愿有限,每日大举抛补的结果,也显现在台湾柜台买卖中 心的统计数据中.继前日银行业买超102/2金额达30.5亿台币,证券商则大举卖超32.5亿后,昨日角色易位,变成 银行卖超23亿,证券业则买超25.5亿,交易商忽多忽空,也显现出债市交投缺乏方向感. "要过年了,不脱区间整理."一证券商交易主管说. 另一公营银行交易员则称,虽然第一季公债与公司债的新增筹码不少,但从标售结果来看,买盘的承接意愿 也高.这让债市处于一个尴尬的位置,殖利率上下变动既然有限,交易商也只好在狭幅区间内来回操作. 美国公债周三小幅上升,此前美国众议院投票通过将美国举债上限延长至5月,且一些投资人忧虑经济成长 仍可能乏力.共和党提出的举债上限计划将容许美国政府继续借款直至5月中,在资深共和党参议员和白宫一起 支持该计划后,该提议将获快速处理并生效. 台湾股市周四下跌0.6%,加权股价指数 下跌48.19点至7,695.99点. 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 -0.08 0.8838 0.8811-0.8870 141.0 10 101/9 +0.20 1.1625 1.1605-1.1640 5.5 15 102/1 -0.50 1.4150 1.4150-1.4150 1.0 20 102/3 -- 1.6010 1.6000-1.6030 5.5 近期市场缺乏消息面的指引,交易商表示,将观察国际资金的流向决定操作方式.像是近日日圆在日本央行 提出大胆的宽松措施后,由贬转升,牵引国际资金流出新兴市场.不过这应该是短期现象,预料台币中期仍面临升 值压力. 一证券商交易员说,目前台债长券端的殖利率压在低档,因此台币升贬对短券端的影响不大,短线还是观察 国际盘如何变动,应该还是不脱区间整理格局. 年期 期别 收盘价 30 101/8 没有成交 20 101/7 没有成交 15 102/1 1.4150 10 101/9 1.1625 5 102/2 0.8838 2 101/3 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)