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货币新闻 | 2013年 1月 24日 星期四 19:10 BJT

表格: 英国1月CBI零售销售差值为正17,高于市场预期

路透1月24日 - 英国工业联盟(CBI)周四公布,1月零售销售差值为正17,市场预估为正12,12月时为正19.

已公布的零售销售活动

2013-------------------2012----------------

1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月

已公布的年度零售销售量

+17 +19 +33 +30 +6 -3 +11

年度销售量三个月移动均值

+18 +27 +23 +11 +5 +17 +25

预期中的零售销售活动

2013-------------------2012----------------

2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月

预期中的年度销售量

+13 +10 +25 +27 +15 +6 +3

预期中的年度销售量三个月移动均值

+12 +21 +22 +16 +8 +14 +20 (完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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