香港个股: 新地郭氏兄弟及前高官许仕仁贪污案押后至3月8日提堂

台湾已公布经济指标--2017/4/14
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透香港1月25日 - 香港主要地产商--新鸿基地产 联席主席郭炳江、郭炳联及前政务司司长许仕仁等周五到法院就涉嫌贪污案再度提堂,法官并批准控方申请将案件进一步押后至3月8日再审.
控方表示,届时将传召72名证人出庭,包括逾10名廉政公署人员及新地雇员.
郭炳江、郭炳联及许仕仁等下午到法院时均没有回应在场记者提问.
这宗贪污案轰动政商界,郭氏兄弟掌控的新地为本地大型蓝筹,在福布斯香港富豪榜排行第二的郭氏家族,于商界举足轻重;而涉嫌受贿的许仕仁,则是历来被廉署检控的最高级政府官员.
其余被告涉案人士还包括新地执行董事陈钜源、港交所 前高层关雄生等共五人.而此前被廉署拘捕的郭家长子兼新地非执行董事郭炳湘,则暂时仍未被正式起诉.香港星岛日报此前报导,郭炳湘将于下月22日到廉署报到,届时廉署可能决定是否提出正式起诉,还是将他列作"控方证人".
香港廉政公署去年3月底展开行动,先后拘捕了九名人士,并于7月中正式起诉许仕仁、郭炳江、郭炳联、陈钜源和关雄生共五人,指他们涉嫌贪污及公职人员行为失当等罪名.其中曾担任新地顾问的许仕仁被指涉嫌收受郭氏兄弟等人约3,500万港元利益.但有关贪污的指控并不涉及新地本身.
新地股价去年5月中曾跌至85.3港元的低点.其后新地积极强化管理层,更新设两名副董事总经理职位,由负责售楼和工程两大主要业务范畴的老臣子雷霆和黄植荣出任.此外,新地亦积极购地,去年先后中标政府出售的北角临海土地、将军澳、马鞍山的住宅土地,以行动证明公司运作如常.
现时市场亦已逐渐消化了新地管理层被捕的消息,新地股价周五微幅收低0.46%,报129.9港元,过去一个月累计升12.4%.(完) (记者 萧萍/梁慧仪; 审校 曾祥进)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
* 短率续贴在低档 * 市场普遍多钱及外资汇入 * 短票利率再探低，RP也靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月13日 - 台湾银行间短率周四贴在低档。资金调度人士表示，目前市场普遍 多钱，且今日台币强升提振外资汇入的预期将垫高银行间资金水位，惟需求仍旧疲弱，银行 间为去化资金纷纷涌进短票市场，带动短票利率持续探低，拆款利率区间高位也仍见松动迹 象。 他们表示，银行间资金充裕惟去化管道有限，令累积超额准备持续垫高，今日有大行再 度微降票券商一周拆款利率1个基点，甚至有民营银行对票券商开出一周拆款0.32-0.35%的 低利抢市，银行间相互拆款利率则都贴近低档。 〞很松，连到期的人都不想续作。〞一民营银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，周三两年期存单得标利率低于预期，凸显市场资金明显偏 松，稍有带动短率区间偏跌。 台币兑美元周四大涨2.31角创近二周高位，已连续三日收升。汇银人士指出， 美国总统特朗普(川普)一番话激励亚币走升，台币劲扬，外商银也大幅汇入。只不过午后进