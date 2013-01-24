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亚洲 | 2013年 1月 24日 星期四 15:33 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘:日圆走低,风险偏好减弱

0710GMT

* 美元/日圆上涨0.8%,欧元/日圆升0.9%,新西兰元/日圆上涨0.8%,澳元/美元下滑0.3%

* 亚洲股市涨跌互见.日股日经指数收高1.28%,中国沪综指下跌0.75%,尽管汇丰发布的中国制造业PMI数据乐观

* 美元/日圆距离89.46的高点不远

* 今日关注数据:西班牙失业率,欧元区经常帐和多国PMI,美国一周初请失业金人数 (完)

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