版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 24日 星期四 16:19 BJT

《2013年中国央行公开市场单周资金流向一览》--1月24日

路透北京1月24日 - 中国央行公开市场开年来已连续四周净回笼,其中本周规模续降至490亿元人民币.市
场人士表示,短期流动性调节工具(SLO)拉长资金面宽松预期,但春节前流通中现金备付压力或逐步显现;长期来
看,SLO虽会降低机构超储备付需求进而释放资金,但仍难替代存款准备金率的调节作用.
    
    资金乐观预期和成本比较考量,令部分机构本周参与公开市场投标意愿趋淡,而更短期的操作也令央行对货
币市场的流动性调节更加精准.

    以下为2013年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购      央票     正回购    逆回购   逆回购    净回笼量(-)
                     到期量   到期量     发行量    操作量    操作量   到期量   /净投放量(+)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                       -3,590
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/1/19-1/25     --       --         --        --      1,010     1,500        -490
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/1/12-1/18     --       --         --        --        200       900        -700
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/1/7-1/11      --       --         --        --        930     3,130      -2,200
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/1/1-1/6       --       --         --        --        900     1,100        -200
    ---------------------------------------------------------------------------------------
        
 注: 1.浏览央行2012年公开市场单周资金流向一览,请点选 
     2.浏览央行2011年公开市场单周资金流向一览,请点选 
     3.考虑到资金实际到账时间因素,正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五.
     4.因元旦假期调休原因,2013年1月首周统计时间为1/1-1/6(周日).(完)

 (整理 曹巍浩; 审校 李宏薇)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐