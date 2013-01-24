《2013年中国央行公开市场单周资金流向一览》--1月24日

路透北京1月24日 - 中国央行公开市场开年来已连续四周净回笼,其中本周规模续降至490亿元人民币.市 场人士表示,短期流动性调节工具(SLO)拉长资金面宽松预期,但春节前流通中现金备付压力或逐步显现;长期来 看,SLO虽会降低机构超储备付需求进而释放资金,但仍难替代存款准备金率的调节作用. 资金乐观预期和成本比较考量,令部分机构本周参与公开市场投标意愿趋淡,而更短期的操作也令央行对货 币市场的流动性调节更加精准. 以下为2013年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 央票 正回购 逆回购 逆回购 净回笼量(-) 到期量 到期量 发行量 操作量 操作量 到期量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 -3,590 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/19-1/25 -- -- -- -- 1,010 1,500 -490 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/12-1/18 -- -- -- -- 200 900 -700 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/7-1/11 -- -- -- -- 930 3,130 -2,200 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/1-1/6 -- -- -- -- 900 1,100 -200 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2012年公开市场单周资金流向一览,请点选 2.浏览央行2011年公开市场单周资金流向一览,请点选 3.考虑到资金实际到账时间因素,正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五. 4.因元旦假期调休原因,2013年1月首周统计时间为1/1-1/6(周日).(完) (整理 曹巍浩; 审校 李宏薇)