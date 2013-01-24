中国外汇拆借: 美元拆借利率呈缓升趋势,本币升值预期令企业外汇负债需求升温

路透北京1月24日 - 中国境内美元拆借市场中,本周来7天以下及两个月以上期限相对维 持在高位,之间各期限利率有所上行.交易员称,市场需求较去年四季度有所回升,各期限拆借 利率呈现缓慢上行趋势,主要是因为人民币中长期升值预期不减,企业提高具有贬值预期的外 汇负债所致. 交易员称,观察到近期企业的外汇贷款和贸易融资都有回升态势,甚至已有银行放出两年 期的外汇贷款.拆借市场中1-3个月的需求较好,近期半年以上需求也不少,且认为春节因素对 市场影响不大,节前节后一段时间内,资金面变化可能性不大. "一方面银行年初又有新的任务了,另一方面人民币升值预期还在,促使客户有贷款的意 愿了."上海一股份行交易员分析说. 她续称,由于人民币升值预期,客户以美元负债进行抵押,以卖短买长方式在掉期市场换 入人民币,以赚取本外币利差和人民币升值的潜在收益. 北京一外资行交易员表示,最近看到有些公司组织银团做美元贷款,贷款需求有所回升," 之前境内累积的美元头寸是走了(指企业结汇)很多嘛,虽然贷款比去年6月之前是差得远,比 起前几个月还是改善了." 上海国际货币经纪公司周三在其网站刊登的交易回顾中称,境内美元拆借市场中"1-3个 月品种依然受到不少机构追捧,...长期方面,需求稳定在6个月1.50,1年需求较多,报价在1.9 0水平,但卖盘兴趣寥寥." 其报价页面 周四时主要期限报价如下: 期限 隔夜 1周 1月 3月 6月 1年 拆出 0.17 0.25 0.85 1.20 1.50 1.80 拆入 0.15 0.23 0.75 0.80 1.00 1.40 上述上海交易员续称,人民币今年普遍预期是升值的,一方面美国和日本的量化宽松政策 倒逼人民币升值,另外一方面美日经济不被看好,欧洲自己还麻烦不断,中国市场又再次被国 际关注,大有筑底反弹之势,所以人民币代表的资产也会进一步升值. 元旦以来,中国境内美元拆借利率短端因跨年因素消散而回落,中长端则维持高位,因供 给持续较紧且需求有所升温.人民币升值预期升温令企业加大结汇后存款下降,使拆借供给减 少;同时元旦过后企业贷款回暖,提振了拆借需求. 周四午间时,境内美元/人民币隐含利率 中,一年期 报1.1699 %,加上同档期美元拆借利率报价1.80%,仍稍低于一年期人民币存款利率3.0%. 市场人士称,展望蛇年人民币汇率在双向波幅有望进一步扩大的同时将温和走升,全年料 小幅升值1-2%.同时美元走势可能偏强也值得警惕,若美国经济表现好,美元升值且资本回流 美国,都会影响人民币升值. 人民币兑美元即期 周四早盘微幅走低,盘间波动区间仅6个点子,交投也极为 清淡.交易员称,春节前客户需求较淡,使得日内波幅极窄,甚至不及中间价的变动幅度,使得 场内交投意愿进一步转淡.ID:nL4T0AL68E] (完) (发稿 李然; 审校 曾祥进)