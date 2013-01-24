路透基点: 新濠博亚娱乐14亿美元联贷预定周五签约--RLPC

路透香港1月24日 - 汤森路透旗下基点报导,银行消息人士指出,新濠博亚娱乐14亿美元联贷案将于周五签约,贷款用于支持星丽门项目.

八家牵头行及簿记行为:中国银行澳门分行、中国工商银行澳门分行、澳新银行、美银美林、花旗、德意志银行、东方汇理银行和瑞银.中国银行及中国工商银行分别承贷3亿美元及2.50亿美元,东方汇理及瑞银分别承贷6,500万美元及6,000万美元.其余各承贷7,500万美元.

另外16家银行在一般银团阶段加入,参贷金额为4.25亿美元.交通银行澳门分行承贷1亿美元,取得牵头行头衔,六家银行取得主办行头衔.这六家银行为:葡萄牙大西洋银行(6,500万美元)、东亚银行澳门分门(4,000万美元)、澳洲国民银行(4,000万美元)、加拿大丰业银行(3,000万美元)、大丰银行(2,100万美元)、永隆银行(2,100万美元)

以安排行身份参贷的有必利胜银行(4,000万美元)、及中信银行(2,000万美元).国泰世华银行及法国工商银行各承贷1,000万美元,担任高级经理行.

另外五家以经理行身份参与,其中四家各承贷500万美元.这四家为创兴银行、彰化银行、大新银行、及第一银行.永亨银行则承贷800万美元.

本案分为13亿美元分期偿还贷款和1亿美元循环信贷两部分.期限为五年,平均年限为4.8年.

承诺3,500万美元或以上者,最高综合收益483个基点,费用160个基点.利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码450个基点,承诺费为加码的40%.

星丽门项目料将耗资逾25亿美元.

新濠2011年5月曾通过五年期融资案借入12亿美元,包括8亿美元定期贷款和4亿美元循环信贷.初步利率为较Libor加码250个基点.(完) (编译 蔡美珍; 审校 张明钧)