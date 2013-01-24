中国债市: 资金宽松利率互换曲线稍显陡峭化,对PMI数据反应平淡

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透上海1月24日 - 中国人民币利率互换(IRS) 曲线周四稍显陡峭化,中长端利率变化不大,短端略下行.市场人士表示,今日7天回购利率下行,显示市场对春节前流动性仍谨慎看好,支撑短端利率小幅回落.
交易员并表示,今日汇丰PMI数据虽好于预期,但市场在前几日反弹中已提前消化,因此中长端利率变化有限,对经济数据的反应略显平淡.
"短端下了一点,因为7天(回购)利率下行的原因吧."上海一外资行交易员表示.
广发证券在其最新IRS报告中指出,IRS市场前期对SLO(短期流动性调节工具)很可能反应过激,尽管预期后期仍有下行空间,不过短期内休整的可能性在上升.此外,考虑到目前曲线陡峭化已经创出了三个月以来的新高,建议可以在1月经济数据公布前尝试进行做平曲线交易策略.
中国银行间资金市场今日七天及14天回购利率出现下跌,逆回购注入令流动性较昨日放宽.
汇丰/Markit稍早联合公布,中国1月制造业采购经理人指数(PMI)初值续升至51.9,创24个月最高位,为连续第五个月回升,且是连续第三个月处在荣枯线50上方.上月终值为51.5.2013年首个宏观经济数据闪亮登场,预示中国经济将进一步回升.
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年 ---------------------------------------------------------------------------------
今日 3.2040/3.3040 3.1550/3.2325 3.4083/3.4917 3.6033/3.6942 3.6225/3.8500
昨日 3.1960/3.2960 3.1667/3.2533 3.4183/3.5083 3.6167/3.7100 3.6380/3.8800
-------------------------------------------------------------------------------- 变动 0.0080/0.0080 -0.0117/-0.0208 -0.0100/-0.0166 -0.0134/-0.0158 -0.0155/-0.0300
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.(完) (发稿 徐永; 审校 张喜良)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。