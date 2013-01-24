中国债市: 资金宽松利率互换曲线稍显陡峭化,对PMI数据反应平淡

路透上海1月24日 - 中国人民币利率互换(IRS) 曲线周四稍显陡峭化,中长端利率变化不大,短端略下行.市场人士表示,今日7天回购利率下行,显示市场对春节前流动性仍谨慎看好,支撑短端利率小幅回落.

交易员并表示,今日汇丰PMI数据虽好于预期,但市场在前几日反弹中已提前消化,因此中长端利率变化有限,对经济数据的反应略显平淡.

"短端下了一点,因为7天(回购)利率下行的原因吧."上海一外资行交易员表示.

广发证券在其最新IRS报告中指出,IRS市场前期对SLO(短期流动性调节工具)很可能反应过激,尽管预期后期仍有下行空间,不过短期内休整的可能性在上升.此外,考虑到目前曲线陡峭化已经创出了三个月以来的新高,建议可以在1月经济数据公布前尝试进行做平曲线交易策略.

中国银行间资金市场今日七天及14天回购利率出现下跌,逆回购注入令流动性较昨日放宽.

汇丰/Markit稍早联合公布,中国1月制造业采购经理人指数(PMI)初值续升至51.9,创24个月最高位,为连续第五个月回升,且是连续第三个月处在荣枯线50上方.上月终值为51.5.2013年首个宏观经济数据闪亮登场,预示中国经济将进一步回升.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年 ---------------------------------------------------------------------------------

今日 3.2040/3.3040 3.1550/3.2325 3.4083/3.4917 3.6033/3.6942 3.6225/3.8500

昨日 3.1960/3.2960 3.1667/3.2533 3.4183/3.5083 3.6167/3.7100 3.6380/3.8800

-------------------------------------------------------------------------------- 变动 0.0080/0.0080 -0.0117/-0.0208 -0.0100/-0.0166 -0.0134/-0.0158 -0.0155/-0.0300

注: 以上数据均为按季度计算报价