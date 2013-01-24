《中国企业债发行日程表》--1月24日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== *贵州高速公路 20 7 6.90% AA 1/25-1/31 东方证券 开发总公司 (第五年末附投资者选择权) =================================================================================== *大连长兴岛 18 7 6.60% AA 1/25-1/29 国信证券 开发建投公司 （第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券 =================================================================================== *青岛胶州城市 17 7 6.59% AA 1/25-1/31 兴业证券 发展投资公司 （第3-7年末每年偿还20%本金/以国有土地使用权抵押担保) =================================================================================== *泰安市泰山 18 7 6.76% AA+ 1/25-1/31 恒泰证券 投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金） =================================================================================== *成都兴城 20 7 利率区间5.8%-6.8% AA+ 1/28-1/30 中信建投证券 投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 重庆三峡 10 6 6.40% AA 1/23-1/25 宏源证券 产业投资 (第3-6年每年末偿还25%本金) 金元证券 =================================================================================== 海南发展控股 25 7 利率区间5.0%-6.0% AA+ 1/24-1/28 中信建投证券 (第五年末附投资者选择权) =================================================================================== 淮安清河 7 7 6.68% AA 1/24-1/28 广发证券 投资发展公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 吉利控股集团 12 7 簿记区间5.4%-5.9% AA+ 1/24-1/30(网点) 国信证券 (第五年附投资者选择权) 1/24-1/28(上海证券交易所) =================================================================================== 江苏金桥 5 5 前三年利率6.10% AA- 1/23-1/29 华英证券 盐化集团 (第三年末附投资者选择权/江苏信用再担保公司提供担保) =================================================================================== 沧州建投 12 7 6.72% AA 1/23-1/29 渤海证券 (第3-7年每年末偿还20%本金) =================================================================================== 绍兴城中村 12 7 6.50% AA 1/24-1/30 太平洋证券 改造建投 (第3-7年末每年偿还20%本金/绍兴市水务集团提供担保) =================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ======================================================================================= 无 ======================================================================================= 注:*表示新增.(完) (整理 丁淑琴; 审校 李宏薇/曾祥进)