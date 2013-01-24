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亚洲 | 2013年 1月 24日 星期四 16:44 BJT

台湾汇市: 台币收贬至逾六周低位,外资撤离令汇价重回29元之上

* 外资转趋汇出,台币持续疲软
    * 国际不确定因素多,观望气氛浓
    * 明日交投区间暂看29.000-29.100

    路透台北1月24日 - 台币兑美元 周四收弱4.6分至逾六周低位.外资今日在台股大幅卖超、于汇市
大量汇出,令台币趋软走势几近确立.外资撤离同步挫伤台股及台币,市场预料短线国际资金将不再青睐主要亚
洲国家货币,转向避险标的暂事休息,修正走势可望维持到农历春节之前,待年后国际局势重新提出指引.
       
    汇银人士指出,在日本宽松政策宣布之后,短线国际汇市题材已付之阙如,外资获利了结加上空头回补美元
方兴未艾,今年以来涨多的亚币或将持续修正一段时间.不过台湾央行在外资大量买汇汇出之际,也见在29元以
上扮演调节的美元卖方,与出口商的抛汇一同缓贬台币,显见央行不乐见台币急升或急贬.料短线台币仍将缓步
修正,明日主交投区或上移至29.000-29.100.
    
    "看起来开始有人退场了,...台币升不动,台股也不太动."一本地银行交易员说.
           
    台币今日收盘价29.138为逾六周低位,前低落在去年12月10日报29.150,主要经纪商台北外汇成交量放大至
8.62亿美元.金管会官员表示,本周前三日外资仍呈净汇入,但昨日外资已转为净汇出4.98亿美元,今日数据尚未
出炉.
    
    交易员并指出,日本延迟至明年才大肆宽松,美国财政悬崖问题也延后解决,市场多数已消化此前的利多,加
上美国财报不佳,热钱暂避风头撤离并不令人意外.此外,交易员也认为,台湾农历春节因调整休假将有连续九天
的假期,外资多数不愿将部位留在台湾,以防国际情势变化难以动弹,暂时撤出的决定实属合理.
    
    此外,今日全日主交投价位已重回29元之上,出口商在当前价位并未急于抛汇,进场力道微弱,不足以对台币
形成有效支撑,今年以来盘中交易以28元开头为主的行情似已暂告一段落.
       
    台股加权指数 周四收跌0.62%,报7,695.99点;外资及陆资今日在台股卖超85.7亿台币,为本月以来
最大单日卖超. 
    
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面,海外NDF美元/台币长短天期换汇点今日均较上日更为收歛
,但幅度不大,市场观望气氛未能消散,仍缺乏交投方向.
    
    新兴亚洲货币周四多数下跌,韩元 走贬,部分因为朝鲜(北韩)的新威胁所致,但在中国公布强劲
的制造业数据显示中国经济将持续复苏后,亚洲货币扳回部分跌幅. 
        
    本周重要事件及数据包括周五美国新屋销售年率、加拿大消费者物价指数(CPI).
        
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见 
     
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日
                   报价                                          亿美元   
 台北外汇经纪公司  29.138     29.092    28.981-29.138   29.100   8.62     6.62
                                                                          
 元太外汇经纪公司  29.040     28.992    29.010-29.041   29.030   3.46     2.29
                                                                          
 
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