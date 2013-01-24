台湾汇市: 台币收贬至逾六周低位,外资撤离令汇价重回29元之上

* 外资转趋汇出,台币持续疲软 * 国际不确定因素多,观望气氛浓 * 明日交投区间暂看29.000-29.100 路透台北1月24日 - 台币兑美元 周四收弱4.6分至逾六周低位.外资今日在台股大幅卖超、于汇市 大量汇出,令台币趋软走势几近确立.外资撤离同步挫伤台股及台币,市场预料短线国际资金将不再青睐主要亚 洲国家货币,转向避险标的暂事休息,修正走势可望维持到农历春节之前,待年后国际局势重新提出指引. 汇银人士指出,在日本宽松政策宣布之后,短线国际汇市题材已付之阙如,外资获利了结加上空头回补美元 方兴未艾,今年以来涨多的亚币或将持续修正一段时间.不过台湾央行在外资大量买汇汇出之际,也见在29元以 上扮演调节的美元卖方,与出口商的抛汇一同缓贬台币,显见央行不乐见台币急升或急贬.料短线台币仍将缓步 修正,明日主交投区或上移至29.000-29.100. "看起来开始有人退场了,...台币升不动,台股也不太动."一本地银行交易员说. 台币今日收盘价29.138为逾六周低位,前低落在去年12月10日报29.150,主要经纪商台北外汇成交量放大至 8.62亿美元.金管会官员表示,本周前三日外资仍呈净汇入,但昨日外资已转为净汇出4.98亿美元,今日数据尚未 出炉. 交易员并指出,日本延迟至明年才大肆宽松,美国财政悬崖问题也延后解决,市场多数已消化此前的利多,加 上美国财报不佳,热钱暂避风头撤离并不令人意外.此外,交易员也认为,台湾农历春节因调整休假将有连续九天 的假期,外资多数不愿将部位留在台湾,以防国际情势变化难以动弹,暂时撤出的决定实属合理. 此外,今日全日主交投价位已重回29元之上,出口商在当前价位并未急于抛汇,进场力道微弱,不足以对台币 形成有效支撑,今年以来盘中交易以28元开头为主的行情似已暂告一段落. 台股加权指数 周四收跌0.62%,报7,695.99点;外资及陆资今日在台股卖超85.7亿台币,为本月以来 最大单日卖超. 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面,海外NDF美元/台币长短天期换汇点今日均较上日更为收歛 ,但幅度不大,市场观望气氛未能消散,仍缺乏交投方向. 新兴亚洲货币周四多数下跌,韩元 走贬,部分因为朝鲜(北韩)的新威胁所致,但在中国公布强劲 的制造业数据显示中国经济将持续复苏后,亚洲货币扳回部分跌幅. 本周重要事件及数据包括周五美国新屋销售年率、加拿大消费者物价指数(CPI). 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.138 29.092 28.981-29.138 29.100 8.62 6.62 元太外汇经纪公司 29.040 28.992 29.010-29.041 29.030 3.46 2.29 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.020/-0.005 -0.030/-0.020 美元/台币六个月期 -0.220/-0.195 -0.235/-0.210 (完)