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亚洲 | 2013年 1月 24日 星期四 16:54 BJT

《香港已公布新股发行上市日程表》--1月24日

路透香港1月24日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司,及2013年以来已在香港交易所上市公司一览表
:
    
    新股申购:
    
 公开招股日  公司名称              发行量    集资额       发行价        上市日   保荐人
                                   (亿股)    (亿港元)     (港元)                 
 -----------------------------------------------------------------------------------------
 *1/24-29    时计宝                6         6.66-8.1     1.11-1.35     2/5      星展和联昌国际
 1/23-28     荣阳实业              3         10.38-13.5   3.46-4.5      2/5      汇丰和摩根大通
 1/18-23     中铝矿业              17.65     26.8-33.7    1.52-1.91     1/31     摩根士丹利、法国巴黎资
                                                                                 本、中金和渣打
                                                                                 
 
    2013年已上市新股:   
    
 上市日      公司名称                发行价      集资额      首日股价变   保荐人
                                     (港元)      (亿港元)    幅           
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 1/23        滉达富控股              1.5         0.9         升10.7%      联昌证券
 1/16        金轮天地                1.68        7.56        升21.4%      法国巴黎资本
 1/15        迅捷环球                0.82        1.23        升39%        信达国际
                                                                          
  注: *代表新增或已更新内容.(完)

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 (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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