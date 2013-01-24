欧元区数据: 1月服务业和制造业PMI双双触及10个月高位

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
欧元区1月Markit综合PMI初值升至48.2,高于12月的47.2,也高于市场预估的47.5.Markit报告是调查区内约5,000家企业所得的结果,被视为良好的经济先行指标.
尽管指数仍低于50的增长/萎缩分水岭,但Markit表示数据显示区内状况好转.
"我们不应对数据抱持过度悲观的看法.去年底今年初就已经出现转折点,因此事态正在好转.低潮可能会在上半年结束,"Markit公司的Chris Williamson表示.
"不过PMI数据仍显示国内生产总值(GDP)可能逐季下滑约0.2-0.3%."
稍早公布的德国PMI报告显示,民间部门活动扩张速度达到一年来最快.
1月欧元区服务业PMI跳升至48.3,创下去年2月以来最高,并高于12月的47.8,也优于预估的48.0.
服务业领域的强劲动能,推升企业预期分项指数升至八个月高点55.3.
欧元区1月制造业PMI从46.1升至47.5,创下2011年初以来最大月度增幅,亦远高于预估的46.5.
产出分项指数从46.0跳升至48.0,为逾两年来最大上升幅度.(完)
如欲参考原文报导,请点选 (编译 王洋/沈以文; 审校 张明钧)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。