欧元区数据: 1月服务业和制造业PMI双双触及10个月高位

欧元区1月Markit综合PMI初值升至48.2,高于12月的47.2,也高于市场预估的47.5.Markit报告是调查区内约5,000家企业所得的结果,被视为良好的经济先行指标.

尽管指数仍低于50的增长/萎缩分水岭,但Markit表示数据显示区内状况好转.

"我们不应对数据抱持过度悲观的看法.去年底今年初就已经出现转折点,因此事态正在好转.低潮可能会在上半年结束,"Markit公司的Chris Williamson表示.

"不过PMI数据仍显示国内生产总值(GDP)可能逐季下滑约0.2-0.3%."

稍早公布的德国PMI报告显示,民间部门活动扩张速度达到一年来最快.

1月欧元区服务业PMI跳升至48.3,创下去年2月以来最高,并高于12月的47.8,也优于预估的48.0.

服务业领域的强劲动能,推升企业预期分项指数升至八个月高点55.3.

欧元区1月制造业PMI从46.1升至47.5,创下2011年初以来最大月度增幅,亦远高于预估的46.5.

产出分项指数从46.0跳升至48.0,为逾两年来最大上升幅度.(完)