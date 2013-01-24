中国债市: 现券多回调长端尤甚,因数据显示经济恢复超预期

路透上海1月24日 - 中国银行间债市周四现券大多小幅回调,因早间公布的汇丰制造业PMI初值显示经济恢复超预期,长端抛压更为明显,利率曲线延续陡峭化趋势.

"长久期的抛盘比较重,主要经济恢复前景不错,而且涨了这么多,总归要回调一点."上海一商业银行交易员称.

他并指出,经济回升态势进一步确认后,长端承受压力更重,预计现券长端利差将拉大,而短端利差将持稳,"短的(券)还行,还是有买盘的,就是该热的(券)还是热,该卖的还是难卖."

汇丰中国1月制造业PMI初值创两年高位,产出分项指数亦创下22个月高点.2013年首个宏观经济数据闪亮登场,预示中国经济将进一步回升.

银行间资金市场周四七天及14天回购利率出现下跌,逆回购注入令流动性较昨日放宽,而市场对上述品种需求并未明显增加.业内人士表示,目前需求多集中在跨春节的21天期品种上,对应回购利率继续急速上行.

二级市场上,剩余期限约9.8904年的国债120021最新双边报价收益率 为3.5780%/3.5700%,上日尾盘为3.5690%/3.5600%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 2.0688 2.8355

上日 1.9481 2.9777 以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.8820/2.8200 国债参考率报价 2.8170/2.7570 金融债参考率报价 3.3144/3.2511(完)