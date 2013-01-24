路透基点: 达鸿先进科技的35亿台币联贷案启动

路透香港1月24日 - 汤森路透旗下基点报导,银行消息人士指出,委托主办行和额度分配行第一银行及永丰银行已启动对达鸿先进科技股份有限公司35亿台币(1.21亿美元)五年期融资案.第一银行为管理行,永丰银行为担保品控管行.

该项信贷分为7亿台币无担保定期贷款A部分,由机器设备担保的21亿台币定期贷款B部分,还有7亿台币循环信贷C部分.

若净利/营收比率为零或以下,利率为较一级商票利率加码75个基点.若该比率介于0.1-4.9,则加码为70个基点,若该比率高于等于5,则加码60个基点.

银行可分三档参贷.承贷6亿台币或以上的,可获得17个基点的先付费用和委托主办行头衔.承贷4-5.99亿台币的,可获得10个基点和共同办理行头衔.对于承贷2-3.99亿台币的,可获得5个基点和经理行头衔.

定期贷款分七个半年期偿还,有两年的宽限期,平均期限为3.5年.循环信贷采用子弹式还款方式.

所筹资金用于资本支出和营运资本.回复截止日期为3月1日.

借款人为有达光电的附属企业.其曾于2011年1月借入一项48亿台币七年期贷款支付的利率较一家商票利率加码43个基点,顶级费用20个基点.(完)