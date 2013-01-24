香港个股: 张志熔转让熔盛重工部分持股,仍为单一最大股东

路透香港1月24日 - 中国最大民营造船企业--熔盛重工 周四称,其主要股东张志熔将其持有部分熔盛重工股份分别转让予其父亲以及公司主席兼首席执行官陈强,因此不再是控股股东,但维持单一最大股东地位.

张志熔继去年11月辞去熔盛重工所有职务后,进一步减持公司股份.根据熔盛重工在联交所一份声明中称,张志熔将其所持熔盛重工4.9亿股或约7%的股份,总代价8.2亿港元(每股1.674港元)售予陈强,同时把另外8亿股股份无偿转让予其父亲张德璜.

本次减持后,张志熔仍然直接及间接持有熔盛重工的29.32%股份,而陈强和张德璜分别持有熔盛重工16.66%及11.43%的股份.

去年美国证券交易委员会(SEC)控诉张志熔的私人公司Well Advantage Ltd和其他数位交易商,在中海油 提出收购加拿大Nexen 之前通过内幕交易获利.事件导致熔盛重工和恒盛地产股价双双重挫.其后Well Advantage在不承认或否认该等指控的前提下达成和解,并支付逾1,400万美元款项.

熔盛重工今天收跌2.42%,报1.61港元.(完)

浏览熔盛重工其他新闻,请点选

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here) (记者 雷美珍; 审校 曾祥进)