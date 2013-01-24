香港新股: 中铝矿业国际IPO每股定价1.75港元,至多募4亿美元--消息

路透香港1月24日 - 数位消息人士周四表示,中铝矿业国际香港首次公开发行(IPO)将以每股1.75港元定价,至多集资4亿美元(约31亿港元).

此位于先前的参考区间1.52-1.91港元近中端.消息人士表示,承销商建议以1.75港元定价,但最终价格仍待公司北京董事会决定.

中铝矿业国际将发行17.6亿股.汤森路透旗下IFR此前报导,机构配售部分已经获得足额认购.

中铝矿业国际是由中国铝业公司 分拆出来,是次拟上市的资产主要包括位于秘鲁的特罗莫克铜矿,该铜矿市值22亿美元.中铝矿业国际新股代码为.

法巴 和摩根士丹利 任联席全球协调人,并与建银国际、中金、汇丰 和渣打 一起任联席主承销商.(完） (采访 Elzio Barreto/宋晶; 撰写 李珊珊; 审校 林高丽)