版本:
中国
债券 | 2013年 1月 24日 星期四 18:13 BJT

表格: 英国12月抵押贷款批准件数同比减少近4%--BBA

英国银行业者协会(BBA)周四公布的数据显示,英国12月经季节调整的抵押贷款批准件数较上年同期减少近4%,至33,636件.

12月抵押贷款净额增加5.8亿英镑.

12月 11月 2011年12月

未经季节调整净抵押贷款 580 217 482

(单位百万英镑)

12月 11月 2011年12月

各类贷款批准数

购房 33,636 33,551 34,910

再抵押 17,698 18,722 20,855

其他担保贷款 10,653 10,516 15,594

(完) (编译 许娜; 审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐