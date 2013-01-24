表格: 英国12月抵押贷款批准件数同比减少近4%--BBA

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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英国银行业者协会(BBA)周四公布的数据显示,英国12月经季节调整的抵押贷款批准件数较上年同期减少近4%,至33,636件.
12月抵押贷款净额增加5.8亿英镑.
12月 11月 2011年12月
未经季节调整净抵押贷款 580 217 482
(单位百万英镑)
12月 11月 2011年12月
各类贷款批准数
购房 33,636 33,551 34,910
再抵押 17,698 18,722 20,855
其他担保贷款 10,653 10,516 15,594
(完) (编译 许娜; 审校 蔡美珍)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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