香港个股: 海天国际大股东寻求配售高至约9亿港元股份--销售文件

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港1月24日 - 据路透周四获得的销售文件显示,主要从事注塑机制造及分销的海天国际 大股东寻求配售高至8.94亿港元的股份.
销售文件显示,海天国际的大股东天富资本(Sky Treasure Capital Limited)按每股9-9.4港元,配售总值6.22亿港元的股份,并会视乎市场反应可能额外配售多2.72亿港元的股份.
配售价较海天国际周四收市价10港元,折让6-10%.该股今天收升5.49%.
天富资本原本持有海天国际64.6%的股份.(完) (记者 雷美珍; 审校 林高丽)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。