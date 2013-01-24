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亚洲 | 2013年 1月 24日 星期四 18:03 BJT

香港个股: 海天国际大股东寻求配售高至约9亿港元股份--销售文件

路透香港1月24日 - 据路透周四获得的销售文件显示,主要从事注塑机制造及分销的海天国际 大股东寻求配售高至8.94亿港元的股份.

销售文件显示,海天国际的大股东天富资本(Sky Treasure Capital Limited)按每股9-9.4港元,配售总值6.22亿港元的股份,并会视乎市场反应可能额外配售多2.72亿港元的股份.

配售价较海天国际周四收市价10港元,折让6-10%.该股今天收升5.49%.

天富资本原本持有海天国际64.6%的股份.(完) (记者 雷美珍; 审校 林高丽)
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