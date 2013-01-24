中国经济: 2012年四项污染物排放总量比上年减逾２％,完成年度减排任务

新华社周四援引周生贤的话称,2013年确定的减排任务是与2012年相比,化学需氧量、二氧化硫排放量分别减少2%,氨氮排放量减少2.5%,氮氧化物排放量减少3%.

2012年环保部将重点减排工程项目和保障措施落实到"六厂(场)一车"(火电厂、钢铁厂、水泥厂、造纸厂、城镇污水处理厂、畜禽养殖场和机动车).目标责任书要求2012年完成的1,276个项目基本建成投运,新增脱硝改造燃煤机组装机容量超过4,000万千瓦.(完) (发稿 沈燕; 审校 林高丽)