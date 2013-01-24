中国经济: 2012年四项污染物排放总量比上年减逾２％,完成年度减排任务

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透北京1月24日 - 中国环境保护部部长周生贤表示,经初步核查核算,2012年四项污染物排放总量比上年减少2%以上,完成年度减排任务.
新华社周四援引周生贤的话称,2013年确定的减排任务是与2012年相比,化学需氧量、二氧化硫排放量分别减少2%,氨氮排放量减少2.5%,氮氧化物排放量减少3%.
"要推行主要污染物总量指标预算管理制度,严控污染物新增量.完善部门协同推进减排机制."周生贤称.
2012年环保部将重点减排工程项目和保障措施落实到"六厂(场)一车"(火电厂、钢铁厂、水泥厂、造纸厂、城镇污水处理厂、畜禽养殖场和机动车).目标责任书要求2012年完成的1,276个项目基本建成投运,新增脱硝改造燃煤机组装机容量超过4,000万千瓦.(完) (发稿 沈燕; 审校 林高丽)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。