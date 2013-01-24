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货币新闻 | 2013年 1月 24日 星期四 18:26 BJT

中国个股: 贵州茅台预计2012年净利同比增长约50%

路透北京1月24日 - 中国白酒龙头企业--贵州茅台 周四公告称,根据初步核算数据,预计其2012年净利润同比增加50%左右,主因公司产品销量与价格同比上年度增长所致.

公司2011年净利为87.63亿元人民币,每股收益8.44元.

贵州茅台周四收盘下挫1.52%至195.96元人民币.大盘沪综指 收低0.79%.(完)

参看细节，请点选上海证交所网站(here) (发稿 李然; 审校 林高丽)
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