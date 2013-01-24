重温稿-台湾货币市场: 外商银游资不算太多,短率大致平稳

* 外资卖超台股

* 外商银游资不太多

* 短率大致平稳

记者 高洁如

路透台北1月24日 - 台湾银行间短率周四大致平稳.市场资金平平,外商银因客户汇出致使其资金偏少,整体市场游资不算过多,短率大致持平.

部分交易人士表示,外商银行近期因客户走钱,台币水位较少,使得每日排队等央行代收隔夜资金的家数不若先前多,游资渐少.而本地银行间则因领现钞之后周转金较缺,资金需求也稍稍上扬.但整体而言供需仍然相当平稳.

"今天算是相当平稳,没有什么变化,"一位银行资金调度人士表示.

周四全体外资在台股大幅卖超85.7亿台币,是本月以来最大的单日卖超. 一家小型外商银行则表示,包括台币、美元的客户都有走钱,令其资金稍有缺口,多向本地银行拆入.

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.385%,上日在0.387%.今日区间在0.295-0.42%,同上日.

一周(2-7天)拆款区间则在0.388-0.45%,上日亦同,二周拆款的区间则在0.41-0.46%,上日在0.395-0.45%.

**短票亦持平**

短票市场方面,银行指出,这两日票券商的短票量还不少,可以拿到较可观的量.而近期也有中钢 、中油的短票发行,也有不少银行趁此去初级市场参与标购.

至于短票利率方面则和上日没有太大变化.

今日落点在农历年前的短票利率在0.73-0.74%,大致同上日;年后落点的短票利率在0.75%.

台湾央行今日共发行209.5亿台币存单,若相较存单到期金额211亿,存单发行余额减1.5亿. 周五存单到期金额3,175.85亿台币.

拆款中心资料 显示,周四超额准备为407亿台币;累计超额准备为474亿台币,加计前期1%的超额准备为1,953亿台币.

**公债RP持稳**

公债10天期附买回(RP)利率则持稳.虽然证券商以较高利率企图让投信、银行等客户将资金落点安排至农历年后,不过成效有限,选择年前的还是居多数,也使得缺券问题无法解决.

一大型券商调度人士表示,客户倾向资金落点在年前,操作上也偏向保守,不过市场抢券情形明显,RP利率难以走高,预料农历年前应该持稳不变.

"客户多数选择做短,短天期公债利率成交在0.69%比例有增加."她说.

另一券商调度人士则称,这周都在准备2月5、6日的资金,届时会有新券发行,也是资金最紧的时候.而下周则要准备农历年关资金,因此目前整体资金虽偏多,但保守心态会持续到年前.