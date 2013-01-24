离岸人民币: 花旗完成跨国企业人民币境外贷款,期限为一年期

路透香港1月24日 - 花旗集团 周四表示,其中国分支机构完成了一笔跨国企业(MNC)人民币境外贷款,期限为一年期.这是继建行 以及渣打中国后,又一家企业获批此项目.

该行表示,贷款客户为在中国的一家欧洲食品公司,利用其在中国的结余资金向新加坡集团财务中心贷出,利率由双方议定.其他细节则基于与客户的协议,未有透露.

分析师及行业人士指出,人民币跨境贷款不但更加优化了跨国企业资金流动管理,更能提高跨国企业对于使用人民币资金的动力,有助于推动人民币国际化.

花旗交易服务部中国区总经理裴奕根说,跨国企业通过这个项目,得以打通境内外资金池流动渠道,使得人民币流动性获得更好的管理及使用,降低不必要的负债,也节省人民币资金兑换成其他货币的转换成本.但更大的意义,则是在人民币国际化更上一台阶.

"如果逐步让企业的人民币容易进来,也容易出去,这些跨国企业会更多考量使用人民币,促使他们在贸易、投资及融资活动中,采取人民币结算,将来这些企业将成为推动人民币国际化的推手之一."裴奕根透过电话说.

他表示,目前跨国企业跨境贷款只在上海地区刚开始试点,规模相对其他种类融资较小,"但很多客户很感兴趣,趋势会愈来愈多."

人民币跨境贷款是在中国境内的企业向境外母公司或关联公司进行人民币放贷的新业务模式,目前以上海注册的企业作为试点,需逐笔经央行审批.去年11月时建行向通用电气(中国)办理了1.5亿元人币贷款,成为第一笔跨境贷款.其后,渣打 中国也替客户争取了33亿元贷款额度.