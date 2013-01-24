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货币新闻 | 2013年 1月 24日 星期四 19:17 BJT

美股盘前: 苹果大跌8.9%,周三盘后公布财报不尽如人意

路透纽约1月24日 - 苹果 周四盘前股价大跌8.9%,该公司周三盘后公布财报不尽如人意.(完)
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