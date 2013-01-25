《离岸人民币综述》深圳前海跨境贷款将启动,进入利率市场化新纪元

记者 李珊珊

路透香港1月25日 - 深圳前海跨境人民币贷款即将启动,这个利率自由化的试点,将为中国金融改革推上新一台阶,至此债券、股票、贷款三大通道全面打开.对离岸市场来说,除了标志着资本项下可兑换的演进,更实际的是则是观察人民币回流机制扩大后,对于离岸资金池的影响为何.

银行界人士表示,前海跨境贷款将在下周一签约.本地媒体报导,至少8-10家银行雀屏中选,主要如建行 、汇丰 、恒生银行 等均列名其中.

随着市场对于人民币单边升值预期已修正为双向波动,市场大多认为,2013年离岸资金池虽会继续增长,但若没有新的资金流入举措,不太容易出现像年时的爆发性增长.这种假设下,跨境贷款以及RQFII2(人民币合格境外机构投资者)等机制逐步展开,将不免对离岸资金池带来压力.

法国东方汇理银行资深策略师张淑娴说,"前海是个试点,但始终代表着中国进一步开放资本帐项目,对于利率市场化是有意义的."

德意志银行大中华区高级策略师刘立男则指出,以往贷款都是短期的,这是首次允许境外的银行提供中长期贷款.前海人民币跨境贷款项目展开,对打通人民币回流机制起到更为积极作用.至于对于离岸资金池的影响,则要视回流的速度和规模.

"市场会担心资金回流得太快,可能造成离岸市场流动性紧张."她说,"我们预估初期的规模不会太大,大概2、30亿,这要看看回流的速度.如果是短期内,比如一两个月内抽走,对离岸市场就会产生压力."

她指出,在人民币升值预期存在下,离岸市场尚有自我创造资金的能力,资金池成长带动殖利率曲线今年迄今呈现下滑,而此种状况能维持多久,短期内资金回流的情况可作为重点观察.

目前中国境内一年期基准贷款利率为6%,按照企业的信用等级得以此利率上浮或下浮,以财务实力较强的跨国企业(MNC)而例,下浮可达10%,也就是约在5.40%;但在香港离岸市场利率可能在4%上下,相较之下,香港的融资较有优势.

不过,市场人士表示,由于前海跨境贷款的对象及用途均有其限制,预料初期金额不会太大.

"前海是一个比较新颖的概念."花旗交易服务部中国区总经理裴奕根表示,"但这些贷款要用在当地,这要看跟我们在前海注册的客户需求是否能契合,...我们还关注这是不是一个新的机会."

根据管理细则,在前海注册及实际经营的企业可以从香港经营人民币业务的银行借入人民币资金,贷款用途则应在符合国家有关政策的前提下,用于前海建设与发展.前海跨境贷款的期限及利率则由借贷双方自主确定.

至去年11月底,香港人民币存款为5,710亿元,2011年底为5,885亿元;在此之前,人民币资金池成长迅猛,2010及2011年按年增长分别达500%以及186%,带动香港市场多样人民币衍生性商品发展.

市场预期,今年人民币存款可能会成长至7,000-8,000亿元人民币水准.

2010年8月经国务院批复,前海深港现代服务合作区正式出台,在这块位于深圳西部,面积约15平方公里、相当于五个伦敦金融城的土地上,最受人瞩目的是透过中港资金流动的"模拟"资本项目开放.除了离岸人民币贷款外,贸易投融资、中长期债券发展等金融业务在此地区展开试点.

根据前海管理单位资料,目前已有37家国内重要金融机构与前海签署战略合作协议,协议投资金额过3,000亿元人民币,确定入驻前海的163个项目有70%来自金融相关领域.

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以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名: 账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量 1. 汇丰控股 4,918.0 13 2. 渣打 2,618.0 6 3. 澳洲国民银行 2,000.0 3 4. 法国巴黎银行 1,951.0 6 5. 农行 976.7 2

**本周市场动态**

--台湾离岸人民币市场正式开动,DBU最快农历年前开办人民币业务,每人每日买卖上限2万元.

--消息人士表示,若台湾离岸人民币业务能在第一季启动,预估第二季就会有企业发行人民币债券,预估今年"宝岛债"的发行规模约为20亿元人民币.

--香港金管局表示,初步数据显示,2012年全年人民币存款与存款证合计近7,000亿元,较前一年成长约5%.去年点心债发行总额逾1,000亿元人民币,至去年底未偿还额为2,300多亿元人民币,较年初增加60%.

--花旗集团 表示,其中国分支机构完成了一笔跨国企业(MNC)人民币境外贷款,期限为一年期.这是继建行以及渣打中国后,又一家企业获批此项目.

--工行 2012年境内外机构办理的跨境人民币业务量超过1.5万亿元,较上年同期增长近七成.

--中行 去年内地跨境人民币结算量约1.2万亿元,增长逾五成.

--香港证监会称,正在研究中国内地与香港两地基金产品互认安排,此举将有助扩大本地人民币投资产品和资产管理业务的发展.

--在亚洲地区对于人民币支付需求日渐成长之际,环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周三表示,近期美国对于人民币支付量下降,令其在人民币支付货币使用的排名掉出前五名外. (完)