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货币新闻 | 2013年 1月 24日 星期四 21:40 BJT

表格: 美国1月19日当周初请失业金人数降至33万人

路透1月24日 - 美国劳工部周四公布,

* 1月19日当周初请失业金人数为33.0万人(预估为35.5万人)

* 初请失业金人数四周均值为35.175万人

* 1月12日当周续请失业金人数为315.7万人(预估为320.0万人)

* 一周初请失业金人数为2008年1月以来最低,初请失业金人数四周均值为2008年3月以来最低,续请失业金人数为2008年7月以来最低

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

01/19/13 330,000 351,750 -- --

01/12/13 335,000 360,000-R 3,157,000 2.5

01/05/13 375,000-R 366,750-R 3,228,000-R 2.5

12/29/12 367,000 359,000 3,169,000-R 2.5-R

12/22/12 363,000 360,000 3,236,000 2.5

12/15/12 362,000 368,000 3,206,000 2.5

12/08/12 344,000 381,500 3,238,000 2.5

12/01/12 371,000 408,250 3,213,000 2.5

注: R-修正值.(完)

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(编译 王冠中; 审校 张明钧)
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