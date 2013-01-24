表格: 美国1月19日当周初请失业金人数降至33万人

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透1月24日 - 美国劳工部周四公布,
* 1月19日当周初请失业金人数为33.0万人(预估为35.5万人)
* 初请失业金人数四周均值为35.175万人
* 1月12日当周续请失业金人数为315.7万人(预估为320.0万人)
* 一周初请失业金人数为2008年1月以来最低,初请失业金人数四周均值为2008年3月以来最低,续请失业金人数为2008年7月以来最低
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
01/19/13 330,000 351,750 -- --
01/12/13 335,000 360,000-R 3,157,000 2.5
01/05/13 375,000-R 366,750-R 3,228,000-R 2.5
12/29/12 367,000 359,000 3,169,000-R 2.5-R
12/22/12 363,000 360,000 3,236,000 2.5
12/15/12 362,000 368,000 3,206,000 2.5
12/08/12 344,000 381,500 3,238,000 2.5
12/01/12 371,000 408,250 3,213,000 2.5
注: R-修正值.(完)
浏览美国数据相关新闻,请点选
(编译 王冠中; 审校 张明钧)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。