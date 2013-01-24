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市场报道 | 2013年 1月 24日 星期四 22:41 BJT

美国热股: 苹果股价早盘暴跌10%,第一季营收及iPhone销售令人失望

路透1月24日 - 消费电子巨擘苹果股价 在周四早盘暴跌10%,昨日该公司公布业绩显示,营收连续第三季不及预期,因其旗舰产品iPhone销售不及华尔街预期.

该公司周三表示,其第一季iPhone出货量为4,780万部,创季度纪录最高,但仍令许多分析师感到失望,因为他们对于几年来该产品表现超过预期已经习以为常.华尔街平均预期出货量为5,000万部.

苹果股价暴跌,部分因为担忧其高速增长时期已经结束且旗下移动设备不再受到热捧.其股价自去年9月创下的纪录高位已经挫跌近30%.(完) (编译 利棣儿; 审校 李军)
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