美国热股: 苹果股价早盘暴跌10%,第一季营收及iPhone销售令人失望

路透1月24日 - 消费电子巨擘苹果股价 在周四早盘暴跌10%,昨日该公司公布业绩显示,营收连续第三季不及预期,因其旗舰产品iPhone销售不及华尔街预期.

该公司周三表示,其第一季iPhone出货量为4,780万部,创季度纪录最高,但仍令许多分析师感到失望,因为他们对于几年来该产品表现超过预期已经习以为常.华尔街平均预期出货量为5,000万部.