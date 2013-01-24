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货币新闻 | 2013年 1月 24日 星期四 23:04 BJT

表格:美国12月领先指标上升0.5%,预估为上升0.3%

路透1月24日 - 美国经济谘商会周四公布,美国12月领先指标上升0.5%,预估为上升0.3%,11月修正后为持平,前值为下跌0.2%.

以下为详细数据:

指数 12月 11月 (前值) 10月 (前值) 领先指标 93.9 0.5 持平 -0.2 0.3 0.3 同步指标 104.9 0.2 0.5 0.2 持平 0.1 落后指标 117.5 0.7 0.3 0.4 0.3 0.3(完)

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(编译 利棣儿; 审校 李军)
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